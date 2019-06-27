«Выход на устойчивую нормализацию»: какие вопросы обсудят мировые лидеры на саммите G20 в Осаке

На саммите стран G20 в Японии 28—29 июня мировые лидеры обсудят ключевые международные проблемы. Особое внимание приковано к переговорам президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также встрече американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Состоится и множество других встреч, за которыми будут внимательно следить во всех странах. На повестке дня вопросы стратегической стабильности, будущее мировых экономических отношений, разрешение наиболее «горячих» региональных вопросов, в частности деэскалация кризиса вокруг Ирана. Российского президента на саммите G20 ожидает напряжённый график переговоров. Как отмечают эксперты, это свидетельствует об особом значении, которое другие государства придают России в решении глобальных проблем.

28—29 июня в японском городе Осака пройдёт очередной саммит G20. Впервые встреча лидеров 20 крупнейших экономик мира состоится на территории Японии. Среди тем, которые организаторы саммита вынесли на повестку дня международного форума: будущее мировой экономики и глобального развития, международная торговля и инновации, охрана окружающей среды и вопросы энергетики, проблемы занятости и роли женщин в экономике, а также проблемы здравоохранения. Как подчеркнул накануне хозяин саммита — премьер-министр Японии Абэ Синдзо, мировые лидеры обсудят и создание правил цифровой экономики.

«Повестка дня саммита G20 будет формироваться из традиционных вопросов: проблема бедности, преодоление нищеты, преодоление экономического неравенства, климатические изменения и т.д», — отметил в разговоре с RT профессор МГУ Андрей Манойло.

«Но самое интересное, разумеется, будет в кулуарах на уровне двусторонних и трехсторонних встреч», — подчёркивает эксперт.

«Сверка часов»

Предполагаемая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала одной из наиболее обсуждаемых в мировых СМИ тем будущего саммита.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Reuters

© Kevin Lamarque

Ещё в мае президент Трамп выразил желание встретиться с российским коллегой в Осаке. Однако до последнего момента конкретных предложений на этот счёт с американской стороны не поступало. Лишь 25 июня представитель Белого дома рассказал журналистам, что Трамп намеревается обсудить на встрече с Путиным вопросы региональной безопасности: ситуацию в Иране, на Украине, в Сирии, на Ближнем Востоке в целом и, возможно, в Венесуэле. При этом, по информации американской стороны, встреча двух президентов не будет носить полноформатный характер.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил 26 июня, что переговоры Путина и Трампа пройдут 28 июня утром по московскому времени после первого заседания саммита G20 «в зоне переговоров для лидеров, в одном из помещений».

«Вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты — тут и Сирия, и Афганистан, и Украина, и Венесуэла, естественно, иранская проблема», — обрисовал повестку переговоров Ушаков.

Как отмечал 16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможно, что переговоры Путина и Трампа пройдут в формате «на ногах». Однако в таком случае им не удастся полноценно обсудить все приоритетные темы. Последний раз президенты полноценно общались «один на один» в августе прошлого года на саммите в Хельсинки.

24 июня в Иерусалиме состоялись переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. По словам американца, эта встреча стала очередным этапом подготовки к российско-американскому саммиту в Осаке. Обсуждались вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также региональные проблемы.

Также по теме «Сохраняются глубокие расхождения»: как прошли переговоры России и США по вопросам стратегической стабильности Замглавы российского МИД Сергей Рябков провёл переговоры с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон. В ходе прошедшей в Праге...

На следующий день Болтон, Патрушев, их израильский коллега Меир Бен-Шаббат, а также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдельно обсудили ситуацию в Сирии. Как отметил по итогам этой встречи Нетаньяху, он рассчитывает, что Трамп и Путин на встрече в Осаке обсудят вывод иностранных войск из Сирии. Также на части территории страны находятся военные Турции и Соединённых Штатов.

«У нас самый широкий спектр вопросов для обсуждения и главный из них: выход на устойчивую нормализацию двухсторонних контактов и придания им регулярности, — прокомментировал RT перспективы российско-американских переговоров на высшем уровне директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. — Если встреча Трампа и Путина состоится, то произойдёт очередная «сверка часов» между Москвой и Вашингтоном по широкому кругу тем. Может быть, удастся выйти на более предметное обсуждение по ряду отдельных вопросов, в том числе по антитерроризму, по взаимодействию в Сирии».

По словам Андрея Манойло, Трампа Россия интересует как посредник в работе над теми вопросами, которые США не в состоянии решить единолично. По словам эксперта, в число таких проблем входят сложные отношения Вашингтона и Пекина, застопорившаяся денуклеаризация КНДР и усиление напряжённости вокруг Ирана.

«Предложение напрямую организовать перезагрузку отношений с Россией, я думаю, от Трампа не последует», — считает Манойло.

Не только Трамп

Дональд Трамп не единственный мировой лидер, намеревающийся провести переговоры с Владимиром Путиным на полях саммита G20. Как сообщала ранее канцелярия президента Турецкой Республики, ожидает встречи с российским президентом и Реджеп Тайип Эрдоган.

13 июня в ходе саммита ШОС в Бишкеке индийский премьер Нарендра Моди предложил российскому коллеге пообщаться в ходе форума «большой двадцатки», а также организовать на его полях встречу в формате Россия—Индия—Китай (РИК).

Нарендра Моди, Владимир Путин и Си Цзиньпин

Reuters

© Mikhail Klimentyev

Примет Владимира Путина и хозяин саммита японский премьер Абэ Синдзо. Эту встречу японский МИД анонсировал ещё в мае. Также, как объявил 25 июня Дмитрий Песков, в Осаке пройдут переговоры Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Также о намерении встретиться с российским лидером заявил президент Франции Эммануэль Макрон. 26 июня о вероятности такой встречи заявили в Елисейском дворце.

В свою очередь постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отмечал, что в переговорах с Владимиром Путиным могут быть заинтересованы и представители Евросоюза, в частности председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер. Обмен мнениями с Жан Клодом Юнкером анонсировал и Юрий Ушаков.

Как подчеркнул 26 июня Ушаков, на саммите G20 Владимир Путин проведёт около 10 встреч с мировыми лидерами. Он подтвердил участие президента во встречах формата РИК и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), а также его встречи с Абэ, Макроном, Эрдоганом, британским премьером Терезой Мэй, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Египте Абдель Фаттахом ас-Сиси, главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом ЮАР Сирилом Рамофозой и Мухаммедом бен Сальманом Аль-Саудом.

По словам Юрия Ушакова, на встречах с Макроном и Меркель будут обсуждаться ситуация на Украине, в частности выполнение новым руководством страны Минских соглашений, Иран и Сирия. С египетским президентом российский лидер обсудит полноформатное возобновление авиасообщения, а с саудовским наследным принцем — свой запланированный на октябрь визит в Эр-Рияд и «вопрос энергетики». После встречи с Абэ будут подписаны «интересные коммерческие соглашения».

«Будут ещё встречи на ногах с различными представителями, в том числе встречи в ходе торжественного приёма, обеда, концерта, будет возможность отойти в сторону и с кем-то переговорить», — пообещал Юрий Ушаков.

По словам Андрея Манойло, напряжённый график встреч российского лидера на саммите G20 обусловлен тем, что в мире Россию воспринимают в качестве своеобразной «альтернативы» США.

«Все, у кого возникают трудности в отношениях с США, идут к России. При этом Путин пользуется непререкаемым авторитетом в мировой политике, его считают очень опытным и самым влиятельным политиком», — утверждает эксперт.

Американский прицел

Как отмечают эксперты, одна из особенностей нынешнего саммита G20 — то, что он проходит на фоне серьёзных пертурбаций в глобальных политических и экономических процессах. Так или иначе, эти проблемы затрагивают почти всех членов «большой двадцатки».

«Не нужно забывать, что G20 прежде всего «экономический клуб по интересам» в расширенном составе, — отметил Дмитрий Егорченков. — Поэтому будут обсуждаться вопросы кризиса международных экономических отношений, торговых войн, различных запретительных мер, политики протекционизма и всего прочего, что стало отличительной чертой нашей экономической международной реальности».

Так, торговая война США и Китая может коснуться всех участников глобальных экономических процессов, отмечают эксперт. Поэтому за ней будет напряжённо следить мировая общественность.

18 июня после телефонных переговоров между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином оба лидера подтвердили, что встретятся в Осаке. При этом, по словам Трампа, эта встреча пройдёт в «расширенном формате». Однако, как отметил в начале июня глава американского Министерства торговли Уилбур Росс, в Вашингтоне не ожидают, что по итогам переговоров двух лидеров будет заключено конкретное торговое соглашение.

Reuters

© Jason Lee

По словам Дмитрия Егорченкова, сейчас «именно изменения в подходах США, связанных с президентством Трампа, вызывает огромное количество вопросов со стороны самых разных игроков — начиная от Китая и заканчивая европейскими партнёрами американцев».

В Индии обращают особое внимание на перспективы переговоров Дональда Трампа с Нарендрой Моди. В начале июня экономические отношения Вашингтона и Дели осложнились после того, как Дональд Трампом распорядился отменить действовавшие для этой страны льготы по тарифам в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США. Индия в ответ ввела торговые пошлины на 28 американских товаров. В то же время, США, как отмечают эксперты, заинтересованы в сотрудничестве с Индией, которую рассматривают в качестве противовеса влиянию Китая в регионах Тихого и Индийского океанов. Ожидается, что эти вопросы будут обсуждаться и в рамках трехсторонней встречи лидеров Индии, Японии и США на полях форума в Осаке.

Кроме того, американский лидер намерен встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель, австралийским премьером Скоттом Моррисоном, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, бразильским президентом Жаиром Болсонару, Абэ Синдзо и Эрдоганом. По словам постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на последней встрече Дональд Трамп может обсудить с турецким коллегой вопросы поставок Анкаре российских ЗРК С-400. США выступают резко против закупки своим союзником по НАТО этих российских вооружений.

Поле для диалога

В свою очередь на встрече Трампа с наследным принцем саудовского королевства будет обсуждаться одна из наиболее горячих тем мировой повестки — ситуация вокруг Ирана. Эр-Рияд поддерживает Вашингтон в давлении на Исламскую республику. С начала мая США усиливают военное давление на Иран. Дважды за это время в середине мая и середине июня США обвиняли Тегеран в атаке на танкеры, в том числе перевозившие саудовские углеводороды.

Также по теме «Нагнетание ситуации не работает»: как США намерены создавать антииранскую коалицию Соединённые Штаты собирают коалицию для противостояния Ирану. Об этом рассказал глава Госдепа Майк Помпео накануне поездки в...

Хозяева форума, японцы, также намерены сделать обсуждение обстановки в Персидском заливе одной из важнейших тем саммита. Япония ранее была одним из главных потребителей углеводородов как из Ирана, так и из арабских стран Персидского залива, и заинтересована в снижении конфронтации. Как отметил 25 июня генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, Япония «намерена продолжить прилагать дипломатические усилия для стабилизации ситуации, а также для снижения напряженности на Ближнем Востоке в целом в сотрудничестве с США и другими заинтересованными странами», приводит его слова ТАСС. В июне Абэ Синдзо побывал с визитом в Иране, пытаясь выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном.

Также ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана, намерен обсудить с президентом США французский лидер Эммануэль Макрон.

По мнению Андрея Манойло, «G20 — это эффективный международный форум, который максимально учитывает интересы ведущих стран мира». В его рамках, как считает эксперт, всё имеет значение: и прямой контакт ведущих мировых лидеров, и кулуарные встречи, и обсуждение важных с точки зрения глобального развития тем на пленарных заседаниях.

По словам Дмитрия Егорченкова, главная задача G20 — быть площадкой для диалога мировых лидеров. И с этой миссией организация всегда неплохо справлялась.

«G20 сформировался в своё время как ответ на международный финансовый кризис 1999 года, как альтернативная более широкая площадка уравновешивания противоречащих экономических интересов крупнейших экономик за пределами G7. В «двадцатке» присутствуют азиатские тигры и огромное количество других государств, которые не так заметны, как США, но которые влияют на общее состояние мировой экономики, — подчёркивает эксперт. — Такой формат диалога позволяет выходить на уравновешивание интересов более эффективно, чем это делается в рамках G7».