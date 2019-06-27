«Выход на устойчивую нормализацию»: какие вопросы обсудят мировые лидеры на саммите G20 в Осаке
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28—29 июня в японском городе Осака пройдёт очередной саммит G20. Впервые встреча лидеров 20 крупнейших экономик мира состоится на территории Японии. Среди тем, которые организаторы саммита вынесли на повестку дня международного форума: будущее мировой экономики и глобального развития, международная торговля и инновации, охрана окружающей среды и вопросы энергетики, проблемы занятости и роли женщин в экономике, а также проблемы здравоохранения. Как подчеркнул накануне хозяин саммита — премьер-министр Японии Абэ Синдзо, мировые лидеры обсудят и создание правил цифровой экономики.
«Повестка дня саммита G20 будет формироваться из традиционных вопросов: проблема бедности, преодоление нищеты, преодоление экономического неравенства, климатические изменения и т.д», — отметил в разговоре с RT профессор МГУ Андрей Манойло.
«Но самое интересное, разумеется, будет в кулуарах на уровне двусторонних и трехсторонних встреч», — подчёркивает эксперт.
«Сверка часов»
Предполагаемая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала одной из наиболее обсуждаемых в мировых СМИ тем будущего саммита.
- Дональд Трамп и Владимир Путин
- Reuters
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Ещё в мае президент Трамп выразил желание встретиться с российским коллегой в Осаке. Однако до последнего момента конкретных предложений на этот счёт с американской стороны не поступало. Лишь 25 июня представитель Белого дома рассказал журналистам, что Трамп намеревается обсудить на встрече с Путиным вопросы региональной безопасности: ситуацию в Иране, на Украине, в Сирии, на Ближнем Востоке в целом и, возможно, в Венесуэле. При этом, по информации американской стороны, встреча двух президентов не будет носить полноформатный характер.
Помощник президента России Юрий Ушаков отметил 26 июня, что переговоры Путина и Трампа пройдут 28 июня утром по московскому времени после первого заседания саммита G20 «в зоне переговоров для лидеров, в одном из помещений».
«Вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты — тут и Сирия, и Афганистан, и Украина, и Венесуэла, естественно, иранская проблема», — обрисовал повестку переговоров Ушаков.
Как отмечал 16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможно, что переговоры Путина и Трампа пройдут в формате «на ногах». Однако в таком случае им не удастся полноценно обсудить все приоритетные темы. Последний раз президенты полноценно общались «один на один» в августе прошлого года на саммите в Хельсинки.
24 июня в Иерусалиме состоялись переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. По словам американца, эта встреча стала очередным этапом подготовки к российско-американскому саммиту в Осаке. Обсуждались вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также региональные проблемы.
На следующий день Болтон, Патрушев, их израильский коллега Меир Бен-Шаббат, а также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдельно обсудили ситуацию в Сирии. Как отметил по итогам этой встречи Нетаньяху, он рассчитывает, что Трамп и Путин на встрече в Осаке обсудят вывод иностранных войск из Сирии. Также на части территории страны находятся военные Турции и Соединённых Штатов.
«У нас самый широкий спектр вопросов для обсуждения и главный из них: выход на устойчивую нормализацию двухсторонних контактов и придания им регулярности, — прокомментировал RT перспективы российско-американских переговоров на высшем уровне директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. — Если встреча Трампа и Путина состоится, то произойдёт очередная «сверка часов» между Москвой и Вашингтоном по широкому кругу тем. Может быть, удастся выйти на более предметное обсуждение по ряду отдельных вопросов, в том числе по антитерроризму, по взаимодействию в Сирии».
По словам Андрея Манойло, Трампа Россия интересует как посредник в работе над теми вопросами, которые США не в состоянии решить единолично. По словам эксперта, в число таких проблем входят сложные отношения Вашингтона и Пекина, застопорившаяся денуклеаризация КНДР и усиление напряжённости вокруг Ирана.
«Предложение напрямую организовать перезагрузку отношений с Россией, я думаю, от Трампа не последует», — считает Манойло.
Не только Трамп
Дональд Трамп не единственный мировой лидер, намеревающийся провести переговоры с Владимиром Путиным на полях саммита G20. Как сообщала ранее канцелярия президента Турецкой Республики, ожидает встречи с российским президентом и Реджеп Тайип Эрдоган.
13 июня в ходе саммита ШОС в Бишкеке индийский премьер Нарендра Моди предложил российскому коллеге пообщаться в ходе форума «большой двадцатки», а также организовать на его полях встречу в формате Россия—Индия—Китай (РИК).
- Нарендра Моди, Владимир Путин и Си Цзиньпин
- Reuters
- © Mikhail Klimentyev
Примет Владимира Путина и хозяин саммита японский премьер Абэ Синдзо. Эту встречу японский МИД анонсировал ещё в мае. Также, как объявил 25 июня Дмитрий Песков, в Осаке пройдут переговоры Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Также о намерении встретиться с российским лидером заявил президент Франции Эммануэль Макрон. 26 июня о вероятности такой встречи заявили в Елисейском дворце.
В свою очередь постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отмечал, что в переговорах с Владимиром Путиным могут быть заинтересованы и представители Евросоюза, в частности председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер. Обмен мнениями с Жан Клодом Юнкером анонсировал и Юрий Ушаков.
Как подчеркнул 26 июня Ушаков, на саммите G20 Владимир Путин проведёт около 10 встреч с мировыми лидерами. Он подтвердил участие президента во встречах формата РИК и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), а также его встречи с Абэ, Макроном, Эрдоганом, британским премьером Терезой Мэй, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Египте Абдель Фаттахом ас-Сиси, главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом ЮАР Сирилом Рамофозой и Мухаммедом бен Сальманом Аль-Саудом.
По словам Юрия Ушакова, на встречах с Макроном и Меркель будут обсуждаться ситуация на Украине, в частности выполнение новым руководством страны Минских соглашений, Иран и Сирия. С египетским президентом российский лидер обсудит полноформатное возобновление авиасообщения, а с саудовским наследным принцем — свой запланированный на октябрь визит в Эр-Рияд и «вопрос энергетики». После встречи с Абэ будут подписаны «интересные коммерческие соглашения».
«Будут ещё встречи на ногах с различными представителями, в том числе встречи в ходе торжественного приёма, обеда, концерта, будет возможность отойти в сторону и с кем-то переговорить», — пообещал Юрий Ушаков.
По словам Андрея Манойло, напряжённый график встреч российского лидера на саммите G20 обусловлен тем, что в мире Россию воспринимают в качестве своеобразной «альтернативы» США.
«Все, у кого возникают трудности в отношениях с США, идут к России. При этом Путин пользуется непререкаемым авторитетом в мировой политике, его считают очень опытным и самым влиятельным политиком», — утверждает эксперт.
Американский прицел
Как отмечают эксперты, одна из особенностей нынешнего саммита G20 — то, что он проходит на фоне серьёзных пертурбаций в глобальных политических и экономических процессах. Так или иначе, эти проблемы затрагивают почти всех членов «большой двадцатки».
«Не нужно забывать, что G20 прежде всего «экономический клуб по интересам» в расширенном составе, — отметил Дмитрий Егорченков. — Поэтому будут обсуждаться вопросы кризиса международных экономических отношений, торговых войн, различных запретительных мер, политики протекционизма и всего прочего, что стало отличительной чертой нашей экономической международной реальности».
Так, торговая война США и Китая может коснуться всех участников глобальных экономических процессов, отмечают эксперт. Поэтому за ней будет напряжённо следить мировая общественность.
18 июня после телефонных переговоров между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином оба лидера подтвердили, что встретятся в Осаке. При этом, по словам Трампа, эта встреча пройдёт в «расширенном формате». Однако, как отметил в начале июня глава американского Министерства торговли Уилбур Росс, в Вашингтоне не ожидают, что по итогам переговоров двух лидеров будет заключено конкретное торговое соглашение.
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По словам Дмитрия Егорченкова, сейчас «именно изменения в подходах США, связанных с президентством Трампа, вызывает огромное количество вопросов со стороны самых разных игроков — начиная от Китая и заканчивая европейскими партнёрами американцев».
В Индии обращают особое внимание на перспективы переговоров Дональда Трампа с Нарендрой Моди. В начале июня экономические отношения Вашингтона и Дели осложнились после того, как Дональд Трампом распорядился отменить действовавшие для этой страны льготы по тарифам в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США. Индия в ответ ввела торговые пошлины на 28 американских товаров. В то же время, США, как отмечают эксперты, заинтересованы в сотрудничестве с Индией, которую рассматривают в качестве противовеса влиянию Китая в регионах Тихого и Индийского океанов. Ожидается, что эти вопросы будут обсуждаться и в рамках трехсторонней встречи лидеров Индии, Японии и США на полях форума в Осаке.
Кроме того, американский лидер намерен встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель, австралийским премьером Скоттом Моррисоном, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, бразильским президентом Жаиром Болсонару, Абэ Синдзо и Эрдоганом. По словам постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на последней встрече Дональд Трамп может обсудить с турецким коллегой вопросы поставок Анкаре российских ЗРК С-400. США выступают резко против закупки своим союзником по НАТО этих российских вооружений.
Поле для диалога
В свою очередь на встрече Трампа с наследным принцем саудовского королевства будет обсуждаться одна из наиболее горячих тем мировой повестки — ситуация вокруг Ирана. Эр-Рияд поддерживает Вашингтон в давлении на Исламскую республику. С начала мая США усиливают военное давление на Иран. Дважды за это время в середине мая и середине июня США обвиняли Тегеран в атаке на танкеры, в том числе перевозившие саудовские углеводороды.
Хозяева форума, японцы, также намерены сделать обсуждение обстановки в Персидском заливе одной из важнейших тем саммита. Япония ранее была одним из главных потребителей углеводородов как из Ирана, так и из арабских стран Персидского залива, и заинтересована в снижении конфронтации. Как отметил 25 июня генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, Япония «намерена продолжить прилагать дипломатические усилия для стабилизации ситуации, а также для снижения напряженности на Ближнем Востоке в целом в сотрудничестве с США и другими заинтересованными странами», приводит его слова ТАСС. В июне Абэ Синдзо побывал с визитом в Иране, пытаясь выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном.
Также ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана, намерен обсудить с президентом США французский лидер Эммануэль Макрон.
По мнению Андрея Манойло, «G20 — это эффективный международный форум, который максимально учитывает интересы ведущих стран мира». В его рамках, как считает эксперт, всё имеет значение: и прямой контакт ведущих мировых лидеров, и кулуарные встречи, и обсуждение важных с точки зрения глобального развития тем на пленарных заседаниях.
По словам Дмитрия Егорченкова, главная задача G20 — быть площадкой для диалога мировых лидеров. И с этой миссией организация всегда неплохо справлялась.
«G20 сформировался в своё время как ответ на международный финансовый кризис 1999 года, как альтернативная более широкая площадка уравновешивания противоречащих экономических интересов крупнейших экономик за пределами G7. В «двадцатке» присутствуют азиатские тигры и огромное количество других государств, которые не так заметны, как США, но которые влияют на общее состояние мировой экономики, — подчёркивает эксперт. — Такой формат диалога позволяет выходить на уравновешивание интересов более эффективно, чем это делается в рамках G7».
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