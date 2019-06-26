«Нужны встречные шаги»: почему Южная Корея намерена привлечь Россию и Китай к переговорам по денуклеаризации КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил России и Китаю выступить в качестве посредника на переговорах по ядерной программе КНДР. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что готов к новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Активное участие РФ и КНР в деле урегулирования ситуации на Корейском полуострове может сдвинуть мирный процесс с мёртвой точки, считают эксперты. Вместе с тем они отмечают, что отсутствие прогресса в переговорах о северокорейской ядерной программе объясняется не недостатком посредников, а взаимным недоверием Пхеньяна и Вашингтона.

Россия и Китай могут оказать большую помощь в возобновлении переговоров по северокорейской ядерной программе, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

«Надеюсь, что Москва и Пекин помогут Пхеньяну в скорейшем возвращении за стол переговоров», — сказал он в интервью нескольким международным агентствам.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что вопрос возобновления диалога с КНДР по северокорейской ядерной программе будет обсуждаться в ходе визита президента США Дональда Трампа в Сеул с 29 по 30 июня.

«Китай и Россия продолжают играть конструктивную роль в поиске мирного решения проблемы Корейского полуострова… Я очень серьёзно отношусь к сотрудничеству с международным сообществом, в особенности с напрямую заинтересованными в этом странами», — цитирует президента ТАСС.

Также ситуация на Корейском полуострове будет обсуждаться на саммите G20 в Осаке, отмечают эксперты. В числе участников встречи «Большой двадцатки» будут президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Переговорный тупик

Между тем во вторник, 25 июня, американский лидер заявил, что готов к встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном.

«Рано или поздно мы проведём её», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

О провале диалога между Соединёнными Штатами и Северной Кореей по ядерной программе Пхеньяна эксперты заговорили в конце февраля. Тогда северокорейский лидер Ким Чен Ын встретился с Дональдом Трампом в столице Вьетнама Ханое. Это была вторая беседа двух лидеров. Первая состоялась в июне 2018 года в Сингапуре и закончилась принятием совместного заявления о готовности продолжить диалог.

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На переговорах в Ханое не удалось достичь каких-либо договорённостей. В КНДР посчитали неприемлемыми условия отказа от ядерного оружия, которые предлагают США.

«У нас нет намерения идти на уступки требованиям США (выдвинутым на саммите в Ханое) в какой бы то ни было форме и тем более нет желания вести такого рода переговоры», — заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи в марте, комментируя итоги встречи в Ханое.

Северная Корея называет давление на эту страну причиной прекращения переговоров по ядерной программе. КНДР находится под жёсткими международными санкциями. Вашингтон также ввёл санкционный режим против этой страны и не собирается его ослаблять. Более того, 21 июля Дональд Трамп продлил его действие ещё на год.

Своё негативное отношение к американским санкциям МИД КНДР подтвердил в заявлении от 26 июня, распространённом Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). В нём санкции характеризуются как «открытый вызов совместному корейско-американскому заявлению, принятому в Сингапурском саммите глав КНДР и США».

Пока общение лидеров Северной Кореи и Соединённых Штатов ограничивается перепиской. В июне ЦТАК и Белый дом подтвердили, что Ким Чен Ын и Трамп написали друг другу письма.

Цель посредничества

Мун Чжэ Ин, выступая с идеей привлечения Москвы и Пекина к переговорам о северокорейской ядерной программе, преследует собственные внутриполитические цели. Такое предположение в беседе с RT высказал сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Константин Асмолов. По его мнению, президент Южной Кореи хочет показать, что способен сыграть важную роль в переговорах по ядерной программе Пхеньяна.

«Мун Чжэ Ин пытается вовлечь Россию и Китай в переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. Но он на самом деле не очень хочет, чтобы эти страны играли важную роль в переговорном процессе. Мун Чжэ Ин пытается монополизировать роль посредника, который доносит волю Ким Чен Ына до международного сообщества», — считает Асмолов.

По его мнению, южнокорейский президент пытается компенсировать проблемы в экономике и внутренней политике за счёт внешнеполитических успехов.

«Он работает не на достижение консенсуса, а на своё реноме политического деятеля, способного найти выход из самых сложных ситуаций», — отмечает Асмолов.

Эксперт обращает внимание, что Ким Чен Ын был не очень доволен посредническими услугами лидера Южной Кореи.

«Мун Чжэ Ин имеет обыкновение сообщать о том, что его собеседник хочет услышать. Поэтому Ким Чен Ын пытается искать другие каналы донесения своей позиции. Отсюда его встречи с Путиным и Си», — говорит Асмолов.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким полагает, что, с точки зрения Мун Чжэ Ина, Россия и Китай должны оказать давление на КНДР. Именно это он имеет в виду, говоря о посредничестве Москвы и Пекина, считает эксперт.

Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне

Reuters

© Kyodo

«Южнокорейцы не имеют собственных возможностей заставить КНДР пойти на уступки. Они надеются, что такие возможности есть у Китая и России. Но достичь таким образом успеха на переговорах невозможно. Диалог предполагает взаимные уступки, а не давление на одну из сторон, с тем чтобы она отступила от своей позиции», — сказал он в беседе с RT.

Эксперты обращают внимание на то, что КНДР пошла на уступки, которые, с точки зрения северокорейских властей, являются серьёзными, а с точки зрения США — недостаточными. Так, в прошлом году был демонтирован ядерный полигон Пхунгери. Лидеры КНДР и Южной Кореи на саммите в Пхеньяне 19 сентября подписали декларацию, в которой отмечалась готовность северокорейцев полностью остановить экспериментальный ядерный реактор в научном центре Йонбён. Однако ответных жестов от США северокорейские власти не дождались.

«Северяне пошли на некоторые шаги и теперь ждут, что будут смягчены некоторые санкции, особенно те, которые касаются гуманитарной сферы. Они об этом говорили и Трампу на встречах. Но ответных уступок со стороны американцев по-прежнему нет. Соответственно, нет и диалога. У северян создаётся впечатление, что США нечего им предложить, кроме санкций», — сказал Евгений Ким.

Перспективы урегулирования

Главная причина провала переговоров по ядерной программе Пхеньяна заключается не в отсутствии или наличии международных посредников, а в глубоком недоверии между КНДР и США, считают эксперты.

«Чтобы переговорный процесс сдвинулся с мёртвой точки, нужно либо чтобы северяне сдались, а это маловероятно, либо чтобы Трамп пошёл на серьёзные уступки», — говорит Асмолов.

По мнению экспертов, вряд ли американский президент пойдёт на жест доброй воли в переговорах с КНДР. Это будет воспринято как жест слабости, что нежелательно для Трампа. Американский президент намерен избраться на выборах 2020 года. Он уже начал свою избирательную кампанию, и поэтому ему выгодно не уступать во внешней политике.

Переговоры Дональда Трампа с Ким Чен Ыном

Reuters

© Leah Millis

«Война между КНДР и США не является выходом из ситуации, она не нужна ни Вашингтону, ни Пхеньяну. Но продуктивный диалог невозможен, поэтому переговорный процесс поставили на паузу. Каждая сторона воздерживается от действий, которые могут серьёзно обострить ситуацию», — считает Асмолов.

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Международное сообщество заинтересовано в том, чтобы переговоры по северокорейской ядерной программе продолжились, поэтому США и КНДР будут подталкивать к диалогу, отмечает Евгений Ким.

«Нужны встречные шаги. Большая сделка, как выражается Трамп, невозможна. Решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова одной договорённостью нельзя. Нужно идти путём компромиссов в течение нескольких лет», — считает он.

В связи с этим Евгений Ким подчёркивает важность предстоящего саммита G20, где будут обсуждаться в том числе переговоры по северокорейской ядерной программе.

«Я думаю, что все страны будут призывать США и КНДР к уступкам. G20 поддержит план «дорожной карты», который предложили Россия и Китай в 2017 году. Он предусматривает поэтапный диалог без предварительных условий, от простых до более сложных договорённостей», — подводит итог Евгений Ким.