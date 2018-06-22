Крючок для Северной Кореи: почему Трамп продлил санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил санкции в отношении Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Согласно распоряжению ограничения остаются в силе из-за риска распространения ядерных материалов на Корейском полуострове и угрозы национальной безопасности Соединённых Штатов. При этом ранее Трамп провёл личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном и по её итогам заявлял, что Пхеньян больше не представляет опасности для Вашингтона. RT узнал у экспертов, почему американский глава не спешит отказываться от политики кнута в отношении северокорейцев.

Американские санкции в отношении КНДР пролонгируются ещё на год. Об этом сообщили в Белом доме со ссылкой на Дональда Трампа. В администрации уточнили, что сделано это в связи с угрозой, которую Северная Корея продолжает представлять для Соединённых Штатов.

«Существование и риск распространения используемых для ракет ядерных материалов на Корейском полуострове, а также действия и политика правительства Северной Кореи по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединённых Штатов», — говорится в пресс-релизе.

В связи с этим сохраняются все ограничительные меры, действующие с июня 2008 года, а также те, которые вводил 44-й президент США Барак Обама в августе 2010 года, апреле 2011 года, январе 2015 года, марте 2016 года, и те, которые установил сам Трамп в сентябре 2017 года.

В частности, согласно его распоряжению под ограничения подпали 26 человек, восемь банков, а также ряд компаний, которые ведут бизнес с КНДР.

Пролонгацию установленных мер Трамп провёл в соответствии с законом «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». Этот документ даёт президентам право проводить регулировку торговли и экономических отношений с другими странами в случае угрозы национальной безопасности или экономике. В частности, глава США может замораживать счета «опасного» государства, а также блокировать его транзакции.

Переговоры не помеха

Отметим, что срок действующих санкций истекал 26 июня. При этом Дональд Трамп, который провёл переговоры с Ким Чен Ыном 12 июня, предупреждал, что не будет торопиться с их отменой.

«Мы провели историческую встречу и решили оставить прошлое позади… Мир увидит глобальные изменения… Тем временем санкции пока остаются в силе», — говорил он.

Вместе с тем американский глава также заявлял, что Пхеньян больше не представляет угрозы Вашингтону.

«Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и положительным опытом. У Северной Кореи отличный потенциал в будущем», — писал он в своём Twitter.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Своя позиция

Как отмечают эксперты, нынешнее продление ограничений вполне укладывается в рамки политической практики США, чей президент делает ставку на силу.

«Трамп во время переговоров на саммите сказал, что единственное, чем он может ответить на доброту, гостеприимство и желание пойти ему навстречу господина Ким Чен Ына, — это отмена совместных учений с Южной Кореей, а также приостановка введения дополнительных ограничительных мер к уже действующим. Американский президент очень чётко обозначил, что встреча является ознакомительной», — пояснил RT член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

Совместные учения армий США и Южной Кореи © Kim Hong-Ji

Reuters

По его мнению, продление санкционного режима для американской стороны представляет собой вопрос «ежедневной позиции».

«Полагаю, что США в ближайшее время не станут снимать санкции с КНДР, пока те не пойдут на кардинальные меры по лишению себя ядерных зубов. Как только они выдернут их, американцы готовы будут пойти на какие-то компромиссы. А так это просто ритуальные танцы, ведь кнут гораздо более эффективен, чем любой пряник», — подчеркнул эксперт.

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Размытые договорённости

Отметим, что на саммите 12 июня, который прошёл в Сингапуре, Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились, что Вашингтон предоставит Пхеньяну гарантии безопасности в обмен на полную денуклеаризацию Северной Кореи.

«Президент Трамп взял на себя обязательство предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил твёрдую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова», — отмечается в документе, подписанном лидерами двух стран по итогам встречи.

Также Трамп отметил, что США прекратят военные учения в районе полуострова до тех пор, пока переговоры идут в правильном направлении. Однако его позиция по санкциям осталась неизменной. По мнению экспертов, это обусловлено не только пожеланиями самого 45-го президента, но и бюрократическими особенностями Вашингтона.

Демонтаж ядерного полигона Пхунгери в КНДР

Reuters

«Думаю, что все стороны понимают специфику установления или отмены санкций в США. Поэтому ни Ким Чен Ын, ни Дональд Трамп не испытывали иллюзий по поводу того, что им удастся избавиться от санкций в краткосрочной перспективе», — заявил RT доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

При этом он отметил, что скорее ожидал от Трампа модификации этих ограничений под нужды американских компаний, которые заинтересованы в развитии сотрудничества в том числе и с северокорейскими партнёрами.

«Но продление санкций не означает усугубления ситуации. Это лишь развитие действий бюрократического аппарата в Соединённых Штатах и крючок, на котором будет сидеть КНДР. Этот инструмент никто не убирает с переговорного поля, так как он является стимулирующим фактором для Пхеньяна, чтобы он не погружался в эйфорию в связи с началом переговоров с Соединёнными Штатами», — предположил Ярыгин.

Эксперт также напомнил, что помимо американских против КНДР действуют ещё и международные санкции, введённые Советом Безопасности ООН.