«Внедрение в ядерную программу»: в Японии рассказали о 47 требованиях США к КНДР по соглашению о денуклеаризации
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Соединённые Штаты в рамках переговоров с КНДР о полной денуклеаризации представили свои требования по 47 пунктам. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно в интервью телеканалу NHK. По его словам, письменное заявление Ким Чен Ына о его приверженности ядерному разоружению Корейского полуострова — сильная гарантия выполнения обязательств.
«Высший руководитель КНДР выразил согласие провести полную денуклеаризацию... В Северной Корее обещание высшего руководителя имеет особое значение, особенно если оно дано в письменном виде. Важно и то, что о полной денуклеаризации сообщено внутри страны. Я считаю, что в такой ситуации Пхеньян не отойдёт от своего обязательства», — приводит слова японского министра ТАСС.
Он отметил, что государственный секретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в КНДР разъяснил властям страны, что в Вашингтоне подразумевают под термином «полная денуклеаризация». По мнению Белого дома, ядерное разоружение включает в себя ликвидацию всех видов оружия массового уничтожения, а также соответствующих ракет и объектов, а вся процедура должна быть тщательно проверена.
«В Северной Корее в связи с этим были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут. Думаю, что там это понимают», — подчеркнул Коно.
Глава японского МИД также затронул тему ответных гарантий безопасности со стороны США. По его словам, эти положения ещё будут обсуждаться и могут быть предоставлены, как «в форме документа», так и «в рамках какой-то многосторонней структуры».
Как сообщают японские СМИ, в Вашингтоне в ближайшие недели ожидают детальный доклад Пхеньяна о состоянии ядерной программы. Получение отчёта в США называют важнейшим условием полной и проверяемой денуклеаризации. В документе должна быть представлена информация о всех элементах ядерной программы — от количества ядерных зарядов до объектов их размещения.
Отметим, что Токио очень серьёзно следит за процессом урегулирования ситуации на Корейском полуострове. При этом в Японии готовы оказать любую поддержку процессу денуклеаризации. В частности, рассматривается возможность создания международного фонда для финансирования ядерного разоружения КНДР.
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«Можно создать структуру, которая бы занималась вопросами отказа Северной Кореи от ядерного оружия», — отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Кроме того, власти страны ищут возможности для прямых контактов между японским премьером и Ким Чен Ыном. Согласно данным СМИ, рассматривается два варианта, один из которых — визит Синдзо Абэ в Пхеньян в августе, а второй — встреча лидеров двух стран в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, который пройдёт с 11 по 13 сентября. Напомним, что приглашение лидера КНДР в Россию лично подтвердил президент РФ Владимир Путин.
«Прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом. В том числе это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года», — сказал глава государства, принимая в Кремле председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нама.
«Засветили факт существования требований»
За требованиями Соединённых Штатов к КНДР стоит желание американцев внедриться в северокорейскую политику, заявил в разговоре с RT кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев.
«Появление информации о требовании США по поводу денуклеаризации КНДР — это закономерная вещь, просто так эта встреча закончиться не могла, и политических контактов даже для первого раза было недостаточно. Ясно, что пока неизвестны конкретные пункты, но общая линия американцев в отношении КНДР понятна. Они стремятся получить максимальные возможности интрузивности — внедрения в северокорейскую ядерную программу, а по большому счёту, в северокорейскую политику. Важно, что информация пришла из Японии — японцы были первыми, кто засветил сам факт существования этих требований», — подчеркнул он.
По его мнению, информация, которую обнародовали в Токио, говорит о том, что в Вашингтоне продемонстрировали Японии поддержку на фоне контактов с Пхеньяном.
«Американцы дали понять японцам, что они не брошены, поскольку в Японии на фоне контактов с КНДР возникли опасения, что Токио будет изолирован. США пока что не показали ничего, что они могут дать Ким Чен Ыну взамен, эта ситуация сложная, и она во многом является тестом для северокорейской элиты и лично для Ким Чен Ына на наличие адекватного понимания того, что с ним собираются делать американские партнёры», — заключил аналитик.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов акцентировал внимание на особом отношении Токио к Пхеньяну. По его мнению, в Японии расстроены итогом саммита в Сингапуре, в частности, возможным прекращением военных учений.
«У японских правящих кругов очень специфическое отношение к КНДР, очень сильный страх и недоверие, японские СМИ — очень часто являются источником уток на северокорейскую тему. Может, что-то и было, но это не совсем надёжный источник. Японцы были раздосадованы итогом саммита, даже больше, чем американские консерваторы, ждали капитуляции, а реакция на заявления о том, что будут сворачиваться военные учения, может быть даже названа истерической», — пояснил эксперт.
Отметим, 17 июня агентство «Рёнхап» со ссылкой на правительственный источник сообщило, что в ближайшие дни Вашингтон и Сеул могут объявить о приостановке совместных военных учений.
Итоги саммита КНДР — США
12 июня состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В итоговом документе отмечалось, что главы государств «осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США — КНДР и строительством продолжительного и жёсткого мирного режима на Корейском полуострове».
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В частности, американский лидер заявил о скором прекращении военных учений с Южной Кореей. В Сеуле и Токио выразили обеспокоенность в связи с данной инициативой. Однако, затем в Пентагоне подчеркнули своё намерение «продолжать тесное сотрудничество по укреплению мира и стабильности в регионе».
При этом США не станут отменять наложенные на Северную Корею санкции. По словам госсекретаря Помпео, отмена ограничительных мер не произойдёт до «полной, поддающейся проверке и необратимой» денуклеаризации. Глава американской дипломатии также добавил, что Белый дом рассчитывает на «существенное» завершение процесса ядерного разоружения до конца президентского срока Трампа — до января 2021 года.
В то же время в Москве после встречи Трампа и Кима в Сингапуре призвали к пересмотру режима санкций, введённых Советом Безопасности ООН. Как отметил Владимир Путин, прошедший саммит снижает общий уровень напряжения вокруг Корейского полуострова и «создаёт условия для дальнейшего движения вперёд».
«Одним из важнейших компонентов нормализации в регионе может и должна стать модификация санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. Тем более что в соответствующих санкционных резолюциях неоднократно подтверждалась готовность совета к такого рода адаптации с учётом динамики ситуации. Динамика налицо», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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