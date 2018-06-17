«Внедрение в ядерную программу»: в Японии рассказали о 47 требованиях США к КНДР по соглашению о денуклеаризации

США ждут от Северной Кореи выполнения 47 требований в рамках процесса денуклеаризации, заявил глава МИД Японии Таро Коно. По словам дипломата, нарушение даже одного пункта из этого списка сделает невозможным отмену санкций, действующих в отношении Северной Кореи. В Токио рассчитывают, что КНДР выполнит взятые на себя обязательства, поскольку о намерении отказаться от ядерных амбиций заявил лидер государства Ким Чен Ын. При этом ответные гарантии безопасности со стороны Вашингтона ещё будут обсуждаться. Опрошенные RT эксперты полагают, что сейчас США намерены получить максимально подробную информацию о северокорейском режиме и наработках КНДР в ядерной сфере.

Соединённые Штаты в рамках переговоров с КНДР о полной денуклеаризации представили свои требования по 47 пунктам. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно в интервью телеканалу NHK. По его словам, письменное заявление Ким Чен Ына о его приверженности ядерному разоружению Корейского полуострова — сильная гарантия выполнения обязательств.

«Высший руководитель КНДР выразил согласие провести полную денуклеаризацию... В Северной Корее обещание высшего руководителя имеет особое значение, особенно если оно дано в письменном виде. Важно и то, что о полной денуклеаризации сообщено внутри страны. Я считаю, что в такой ситуации Пхеньян не отойдёт от своего обязательства», — приводит слова японского министра ТАСС.

Он отметил, что государственный секретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в КНДР разъяснил властям страны, что в Вашингтоне подразумевают под термином «полная денуклеаризация». По мнению Белого дома, ядерное разоружение включает в себя ликвидацию всех видов оружия массового уничтожения, а также соответствующих ракет и объектов, а вся процедура должна быть тщательно проверена.

«В Северной Корее в связи с этим были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут. Думаю, что там это понимают», — подчеркнул Коно.

Глава японского МИД также затронул тему ответных гарантий безопасности со стороны США. По его словам, эти положения ещё будут обсуждаться и могут быть предоставлены, как «в форме документа», так и «в рамках какой-то многосторонней структуры».

Как сообщают японские СМИ, в Вашингтоне в ближайшие недели ожидают детальный доклад Пхеньяна о состоянии ядерной программы. Получение отчёта в США называют важнейшим условием полной и проверяемой денуклеаризации. В документе должна быть представлена информация о всех элементах ядерной программы — от количества ядерных зарядов до объектов их размещения.

Отметим, что Токио очень серьёзно следит за процессом урегулирования ситуации на Корейском полуострове. При этом в Японии готовы оказать любую поддержку процессу денуклеаризации. В частности, рассматривается возможность создания международного фонда для финансирования ядерного разоружения КНДР.

Телеметрические данные ядерного испытания КНДР, представленные на японском телевидении

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«Можно создать структуру, которая бы занималась вопросами отказа Северной Кореи от ядерного оружия», — отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Кроме того, власти страны ищут возможности для прямых контактов между японским премьером и Ким Чен Ыном. Согласно данным СМИ, рассматривается два варианта, один из которых — визит Синдзо Абэ в Пхеньян в августе, а второй — встреча лидеров двух стран в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, который пройдёт с 11 по 13 сентября. Напомним, что приглашение лидера КНДР в Россию лично подтвердил президент РФ Владимир Путин.

«Прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом. В том числе это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года», — сказал глава государства, принимая в Кремле председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нама.





«Засветили факт существования требований»

За требованиями Соединённых Штатов к КНДР стоит желание американцев внедриться в северокорейскую политику, заявил в разговоре с RT кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев.

«Появление информации о требовании США по поводу денуклеаризации КНДР — это закономерная вещь, просто так эта встреча закончиться не могла, и политических контактов даже для первого раза было недостаточно. Ясно, что пока неизвестны конкретные пункты, но общая линия американцев в отношении КНДР понятна. Они стремятся получить максимальные возможности интрузивности — внедрения в северокорейскую ядерную программу, а по большому счёту, в северокорейскую политику. Важно, что информация пришла из Японии — японцы были первыми, кто засветил сам факт существования этих требований», — подчеркнул он.

По его мнению, информация, которую обнародовали в Токио, говорит о том, что в Вашингтоне продемонстрировали Японии поддержку на фоне контактов с Пхеньяном.

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«Американцы дали понять японцам, что они не брошены, поскольку в Японии на фоне контактов с КНДР возникли опасения, что Токио будет изолирован. США пока что не показали ничего, что они могут дать Ким Чен Ыну взамен, эта ситуация сложная, и она во многом является тестом для северокорейской элиты и лично для Ким Чен Ына на наличие адекватного понимания того, что с ним собираются делать американские партнёры», — заключил аналитик.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов акцентировал внимание на особом отношении Токио к Пхеньяну. По его мнению, в Японии расстроены итогом саммита в Сингапуре, в частности, возможным прекращением военных учений.

«У японских правящих кругов очень специфическое отношение к КНДР, очень сильный страх и недоверие, японские СМИ — очень часто являются источником уток на северокорейскую тему. Может, что-то и было, но это не совсем надёжный источник. Японцы были раздосадованы итогом саммита, даже больше, чем американские консерваторы, ждали капитуляции, а реакция на заявления о том, что будут сворачиваться военные учения, может быть даже названа истерической», — пояснил эксперт.

Отметим, 17 июня агентство «Рёнхап» со ссылкой на правительственный источник сообщило, что в ближайшие дни Вашингтон и Сеул могут объявить о приостановке совместных военных учений.

Итоги саммита КНДР — США

12 июня состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В итоговом документе отмечалось, что главы государств «осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США — КНДР и строительством продолжительного и жёсткого мирного режима на Корейском полуострове».

Американский авианосец «Карл Винсон» на учениях возле Корейского полуострова

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В частности, американский лидер заявил о скором прекращении военных учений с Южной Кореей. В Сеуле и Токио выразили обеспокоенность в связи с данной инициативой. Однако, затем в Пентагоне подчеркнули своё намерение «продолжать тесное сотрудничество по укреплению мира и стабильности в регионе».

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При этом США не станут отменять наложенные на Северную Корею санкции. По словам госсекретаря Помпео, отмена ограничительных мер не произойдёт до «полной, поддающейся проверке и необратимой» денуклеаризации. Глава американской дипломатии также добавил, что Белый дом рассчитывает на «существенное» завершение процесса ядерного разоружения до конца президентского срока Трампа — до января 2021 года.

В то же время в Москве после встречи Трампа и Кима в Сингапуре призвали к пересмотру режима санкций, введённых Советом Безопасности ООН. Как отметил Владимир Путин, прошедший саммит снижает общий уровень напряжения вокруг Корейского полуострова и «создаёт условия для дальнейшего движения вперёд».

«Одним из важнейших компонентов нормализации в регионе может и должна стать модификация санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. Тем более что в соответствующих санкционных резолюциях неоднократно подтверждалась готовность совета к такого рода адаптации с учётом динамики ситуации. Динамика налицо», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.