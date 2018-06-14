Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию
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«Прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом. В том числе это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года», — цитирует РИА Новости Путина.
Он отметил, что визит может быть согласован по линии Министерства иностранных дел.
Ранее Путин также заявил, что встреча лидеров США и КНДР снижает напряжение вокруг Корейского полуострова.