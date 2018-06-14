Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию

Президент России Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию. Об этом российский лидер сказал на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

«Прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом. В том числе это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года», — цитирует РИА Новости Путина.

Он отметил, что визит может быть согласован по линии Министерства иностранных дел.

Ранее Путин также заявил, что встреча лидеров США и КНДР снижает напряжение вокруг Корейского полуострова.