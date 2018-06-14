Путин: встреча лидеров США и КНДР снижает напряжение вокруг Корейского полуострова

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча в Сингапуре лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына снижает общий уровень напряжения вокруг Корейского полуострова.

«Приветствуем также и высоко оцениваем результаты встречи лидера Северной Кореи товарища Ким Чен Ына и президента Соединённых Штатов Америки господина Трампа, которая состоялась совсем недавно, 12 июня», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, благодаря состоявшейся встрече появились перспективы для мирного урегулирования ситуации политико-дипломатическими средствами.

«Исходим из того, что это только первый шаг на пути к полноформатному урегулированию. Но благодаря доброй воле обоих лидеров сделан этот шаг. Безусловно, это создаёт условия для дальнейшего движения вперёд и снижает общий уровень напряжения вокруг Корейского полуострова», — отметил российский лидер.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.