В Сингапуре открылся саммит КНДР — США
- Reuters
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12 июня 2018
Для саммита лидер США выбрал свой привычный красный галстук, глава Северной Кореи одет в традиционный чёрный френч.
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Трамп и Ким Чен Ын ушли на личную встречу.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом состоялась после преодоления всех помех. «Мы приехали сюда после преодоления всех препятствий», — сказал он на встрече с Трампом.
MORE: Kim Jong Un, through a translator, says North Korea had to overcome a number of "obstacles" to get to this moment https://t.co/mnQMa0IlHLpic.twitter.com/GEHwZNDppb— CBS News (@CBSNews) 12 июня 2018 г.
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Добавим, что 1 июня Трамп заявлял об отсутствии намерений подписывать по итогам переговоров какие-либо документы. По его словам, цель мероприятия заключается в «запуске процесса».
Как считает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, вопрос полного урегулирования отношений между КНДР и США может занять несколько лет.
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Трамп уверен, что выстроит с Ким Чен Ыном отличные отношения. «Для меня это огромная честь и я уверен, что мы построим отличные отношения», — сказал президент США во время встречи с главной КНДР.
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... Тогда как американскому лидеру сингапурские власти преподнесли ягодный торт по случаю дня рождения. Однако сделано это было преждевременно — 72 года Трампу исполнится только в четверг, 14 июня.
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В преддверии саммита для Дональда Трампа и Ким Чен Ына были созданы все условия для снижения напряжённости перед историческими переговорами.
Вечером 11 июня северокорейский лидер совершил прогулку по городу в сопровождении главы МИД Вивиана Балакришнана и министра образования Сингапура Он Е Куна, сделавшего селфи с лидером КНДР...
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Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились в Сингапуре на первом в истории саммите КНДР и США. Лидеры обменялись продолжительным рукопожатием.
JUST IN: President @realDonaldTrump and North Korean leader Kim Jong Un meet for the first time at the historic #TrumpKimSummit. https://t.co/oFtutBj1DVpic.twitter.com/5Vaeh2A0DW— Fox News (@FoxNews) 12 июня 2018 г.
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Лидеры Соединённых Штатов и Северной Кореи прибыли на островное государство 10 июня с промежутком в несколько часов.
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В Тегеране в преддверии саммита предупредили Пхеньян о том, что США нарушают свои договорённости. Напомним, что в начале мая Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
«Оптимистический взгляд на политику США невозможен, и недавние нарушения подтверждают это», — подчеркнул официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми.