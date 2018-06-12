В Сингапуре открылся саммит КНДР — США

На острове Сентоса в Сингапуре начался первый в истории саммит КНДР — США. Переговоры между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом в формате «один на один» стартовали в 04:15 мск. В дальнейшем к ним присоединятся представители делегаций двух государств. Также для сторон будет организован рабочий завтрак. По данным северокорейского агентства ЦТАК, в ходе переговоров особое внимание будет уделено поиску путей установления мира на Корейском полуострове. При этом в Вашингтоне неоднократно заявляли о нацеленности на полную денуклеаризацию региона. RT ведёт текстовую трансляцию.

Reuters