В Сингапуре открылся саммит КНДР — США

Короткая ссылка
RT
На острове Сентоса в Сингапуре начался первый в истории саммит КНДР — США. Переговоры между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом в формате «один на один» стартовали в 04:15 мск. В дальнейшем к ним присоединятся представители делегаций двух государств. Также для сторон будет организован рабочий завтрак. По данным северокорейского агентства ЦТАК, в ходе переговоров особое внимание будет уделено поиску путей установления мира на Корейском полуострове. При этом в Вашингтоне неоднократно заявляли о нацеленности на полную денуклеаризацию региона. RT ведёт текстовую трансляцию.
В Сингапуре открылся саммит КНДР — США
  • Reuters
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 12 июня 2018

    Для саммита лидер США выбрал свой привычный красный галстук, глава Северной Кореи одет в традиционный чёрный френч.

  • Трамп и Ким Чен Ын ушли на личную встречу.

  • Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом состоялась после преодоления всех помех. «Мы приехали сюда после преодоления всех препятствий», — сказал он на встрече с Трампом.

  • Добавим, что 1 июня Трамп заявлял об отсутствии намерений подписывать по итогам переговоров какие-либо документы. По его словам, цель мероприятия заключается в «запуске процесса».

    Как считает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, вопрос полного урегулирования отношений между КНДР и США может занять несколько лет.

  • Трамп уверен, что выстроит с Ким Чен Ыном отличные отношения. «Для меня это огромная честь и я уверен, что мы построим отличные отношения», — сказал президент США во время встречи с главной КНДР.

  • ... Тогда как американскому лидеру сингапурские власти преподнесли ягодный торт по случаю дня рождения. Однако сделано это было преждевременно — 72 года Трампу исполнится только в четверг, 14 июня.

    На страницу галереи

  • В преддверии саммита для Дональда Трампа и Ким Чен Ына были созданы все условия для снижения напряжённости перед историческими переговорами.

    Вечером 11 июня северокорейский лидер совершил прогулку по городу в сопровождении главы МИД Вивиана Балакришнана и министра образования Сингапура Он Е Куна, сделавшего селфи с лидером КНДР...

  • Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились в Сингапуре на первом в истории саммите КНДР и США. Лидеры обменялись продолжительным рукопожатием.

  • Лидеры Соединённых Штатов и Северной Кореи прибыли на островное государство 10 июня с промежутком в несколько часов.

    На страницу галереи

  • В Тегеране в преддверии саммита предупредили Пхеньян о том, что США нарушают свои договорённости. Напомним, что в начале мая Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.

    «Оптимистический взгляд на политику США невозможен, и недавние нарушения подтверждают это», — подчеркнул официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ: «Национал-большевистская партия», «ВЕК РА» (Ведической Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении, «Рада земли Кубанской Духовно-Родовой Державы Русь», Асгардская Славянская Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Славянская Община Капища Веды Перуна Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Мужская Духовная Семинария Духовное Учреждение профессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов-Инглингов, «Нурджулар», Ахтубинское народное движение «К Богодержавию», е «Таблиги Джамаат», Свидетели Иеговы «Таганрог», Рязанская городская общественная патриотическая организация «Русское национальное единство», «Национал-социалистическое общество» («НСО», «НС»), «Джамаат мувахидов», «Объединённый Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая», «Союз славян», «Ат-Такфир Валь-Хиджра», «Пит Буль» (Pit Bull), «Национал-социалистическая рабочая партия России» (НСРПР), «Славянский союз», «Формат-18», «Благородный Орден Дьявола», «Армия воли народа», «Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца», «Духовно-Родовая Держава Русь», татарстанское региональное отделение общероссийского патриотического движения «Русское национальное единство», религиозная группа Соколова О.В., Русских В.В. и Петина А.Г., исповедующая, культивирующая и распространяющая идеи доктрины «Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов», межрегиональное объединение «Русский общенациональный союз», межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», международное объединение «Кровь и Честь» (Blood and Honour/Combat18, B&H, BandH), общественное объединение (движение) «Омская организация общественного политического движения «Русское национальное единство», «Северное Братство», «Клуб Болельщиков Футбольного Клуба «Динамо-Киров», «Файзрахманисты», «Мусульманская религиозная организация п. Боровский Тюменского района Тюменской области», община Коренного Русского народа Щёлковского района Московской области, «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО), «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Тризуб им. Степана Бандеры», «Братство», Свидетели Иеговы г. Самары, «Белый Крест», Misanthropic division («Мизантропик дивижн»), религиозное объединение последователей инглиизма в Ставропольском крае, «Народная Социальная Инициатива» («Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Свидетели Иеговы г. Абинска, TulaSkins, «Этнополитическое объединение «Русские», Свидетели Иеговы г. Старый Оскол, Свидетели Иеговы г. Белгорода, «Русское национальное объединение «Атака», «Мечеть Мирмамеда», Свидетелей Иеговы г. Элиста, община Коренного Русского народа г. Астрахани Астраханской области, Свидетели Иеговы «Орёл», «ВОЛЯ», «Меджлис крымско-татарского народа», Свидетели Иеговы в г. Биробиджане, «Рубеж Севера», «ТОЙС» (T.O.Y.S, The Opposition Young Supporters), «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России».

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить
` `