МИД России позитивно оценил заявление Трампа по итогам саммита в Сингапуре

МИД России приветствует проведение саммита КНДР — США в Сингапуре. Об этом говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении.

«Приветствуем проведение переговоров председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа 12 июня в Сингапуре», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что Москва позитивно оценивает заявление Трампа, сделанное по итогам встречи, о неуместности проведения военных учений в процессе переговоров.

«Убеждены, что прекращение провокационных действий является необходимым шагом в направлении снижения уровня напряжённости вокруг полуострова, создания там атмосферы доверия», — отметили в ведомстве.

В МИД также сообщили о готовности продолжить прилагать усилия по поддержанию политико-дипломатического процесса вокруг Корейского полуострова.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.