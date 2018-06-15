«Инструмент давления на Пхеньян»: почему США и Южная Корея не спешат отменять совместные военные учения

Вашингтон и Сеул не приняли окончательного решения об отмене совместных военных учений вблизи границ КНДР. Этот вопрос может быть согласован в июле на встрече министров обороны двух государств. Ранее Южная Корея и Япония остались недовольны решением главы Белого дома Дональда Трампа отказаться от проведения запланированных на август манёвров. Ряд региональных СМИ и экспертов восприняли эту уступку американского президента требованиям Пхеньяна как проявление слабости. О перспективах военного сотрудничества Вашингтона с азиатскими союзниками — в материале RT.

Главы Минобороны США и Южной Кореи Джеймс Мэттис и Сон Ён Му обсудят вопрос об отмене совместных учений вблизи границ КНДР во время личной встречи, которая пройдёт в июле текущего года. Как сообщает военное ведомство Южной Кореи, договорённость об этом была достигнута 14 июня в ходе телефонной беседы между двумя министрами.

Главной темой переговоров Мэттиса и Сон Ён Му станут запланированные на август манёвры Ulchi Freedom Guardian, которые предполагают высадку морского десанта на берег условного противника. В Пхеньяне утверждают, что все учения Вооружённых сил США и Южной Кореи представляют собой репетицию вторжения в КНДР.

В заявлении Минобороны Южной Кореи подчёркивается, что Джеймс Мэттис и Сон Ён Му «решили как можно быстрее обсудить вопросы, касающиеся проведения совместных манёвров». При этом Сеул исходит из необходимости более гибкого подхода «в отношении военного давления на Пхеньян».

«Неожиданный бонус»

Договорённость об отмене американо-южнокорейских учений стала одним из важнейших итогов состоявшихся в Сингапуре переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Лидеры двух государств решили «прекратить раздражающие друг друга враждебные военные действия».

Также по теме «Держать ситуацию в напряжении»: почему итоги сингапурского саммита не устроили азиатских союзников США Южная Корея и Япония неоднозначно восприняли итоги встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. В...

Как уточняет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), «президент США выразил понимание на этот счёт и заявил о намерении прекратить совместные военные учения Соединённых Штатов и Южной Кореи, которые Пхеньян считает провокацией». После возвращения в Вашингтон Трамп пояснил, что учения не будут проводится, если переговорный процесс пойдёт в «правильном» направлении.

Власти Южной Кореи и Японии с недоумением восприняли отказ Трампа от запланированных учений. Однако глава Белого дома выразил уверенность в т, что «ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует».

Большинство зарубежных СМИ раскритиковало неожиданную уступку американского президента «северокорейскому диктатору». Японские и южнокорейские издания считают, что Трамп совершил ошибку, ослабив давление на Пхеньян и не получив при этом твёрдых гарантий ядерного разоружения КНДР.

Как утверждает The Korea Times, президент США «чуть было не провалился» на саммите в Сингапуре. Издание напоминает, что перед встречей с Ким Чен Ыном глава Белого дома обещал «полный, окончательный и проверяемый демонтаж ядерной программы».

Японская газета Asahi Shimbun упрекнула Трампа в «поспешных уступках» по корейскому вопросу. Издание опасается, что президент США «может совершить ещё более легкомысленные уступки в стремлении получить быстрые результаты просто из своих личных политических мотивов».

В западных СМИ превалирует мнение, что Ким Чен Ын «обыграл» Трампа. Журнал Foreign Policy полагает, что председатель Госсовета КНДР получил «неожиданный бонус» в виде обязательства Трампа прекратить ежегодные учения с Южной Кореей.

Американский истребитель F-22 на авиабазе Осан в Южнйо Корее

Reuters

По данным Politico, решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию высокопоставленных сотрудников Белого дома и руководства Республиканской партии. Издание сообщило, что вопрос об учениях по-прежнему открыт.

В России договорённость об отмене манёвров восприняли положительно. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сингапурский саммит снижает общий уровень напряжения вокруг Корейского полуострова.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в настоящее время нет нужды в проведении американско-южнокорейских учений. В то же время министр подчеркнул, что все проблемы полуострова невозможно решить в формате КНДР — США.

Настороженный оптимизм

В настоящее время военные США и Южной Кореи обсуждают отмену летних учений, включая Ulchi Freedom Guardian. Однако вопрос проведения осенних и зимних манёвров ещё не стоит на повестке дня, пояснил RT сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.

«С большой вероятностью летние учения не будут проводиться. По крайней мере, Сеул настроен положительно на этот счёт. В частности, об этом свидетельствует разгром южнокорейских консервативных сил на прошедших региональных выборах. Однако ситуация с учениями до конца года остаётся пока непонятной. Эта неопределённость будет тормозить процесс урегулирования», — отметил Ким.

Эксперт полагает, что если Вашингтон и Сеул действительно рассчитывают добиться прогресса в переговорах, они должны отменить все запланированные на 2018 год совместные манёвры. Кроме того, двум государствам необходимо отказаться от любой военной активности вблизи границы КНДР и пересмотреть сценарии ежегодных учений.

«Пхеньян резко реагирует на американо-южнокорейские учения из-за того, что на них отрабатывается нападение на республику. Поэтому в вопросе развёртывания войск должна быть кристальная ясность. КНДР должна чётко понимать, что для неё отсутствует угроза. Я думаю, что здравый смысл победит, так как пугать Пхеньян учениями слишком безрассудно», — подчеркнул Ким.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Сингапуре

Reuters

В то же время кандидат исторических наук, американист Тимур Нелин считает, что полноценная разрядка на Корейском полуострове противоречит национальным интересам США. В связи с этим, по его мнению, не следует обольщаться «уступками», на которые пошёл Трамп.

«Совместные учения — очень важный инструмент давления на Пхеньян и способ поддержания напряжённости в регионе. Роль хулигана, которую традиционно играет Северная Корея, позволяет Вашингтону держать крупную военную группировку в Северо-Восточной Азии и «сдерживать» растущую мощь Китая», — отметил Нелин в беседе с RT .

Эксперт считает, что из-за «уступок» Ким Чен Ыну Трамп рискует столкнуться с серьёзным противодействием части американской элиты. В такой ситуации президент Соединённых Штатов может предпринять шаги в противоположном направлении.

«Мы неоднократно были свидетелями непоследовательности Трампа и жёсткой критики его симпатий к тем лидерам, с которыми он вроде бы как «договорился». В результате президент США был вынужден демонстрировать силу, поддерживая градус напряжённости. А в контексте сингапурского саммита Трамп сейчас явно выглядит проигравшим», — пояснил Нелин.