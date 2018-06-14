СМИ: США намерены объявить об отмене запланированных на Корейском полуострове учений
Источники заявили, что о соответствующем решении может быть объявлено в ближайшие сутки.
Телеканал отмечает, что непонятно, обращался ли президент США Дональд Трамп за военной консультацией перед принятием такого решения.
По словам источника, приостановка военных учений на Корейском полуострове была «одним из многих инструментов», которые Трамп «взял с собой» на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапур.
Ранее Трамп после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова.