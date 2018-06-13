В Японии выразили обеспокоенность из-за слов Трампа об отмене учений с Южной Кореей

Министерство обороны Японии выразило обеспокоенность в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о намерении прекратить совместные учения Соединённых Штатов и Южной Кореи.

Об этом информирует агентство Kyodo.

«Американо-южнокорейские учения и военный контингент США в Южной Корее играют важную роль для безопасности в Восточной Азии», — заявил глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее намерены прояснить заявление Трампа о возможном прекращении учений.

Американский президент после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова до тех пор, пока переговоры идут в правильном направлении.