В Японии выразили обеспокоенность из-за слов Трампа об отмене учений с Южной Кореей
Об этом информирует агентство Kyodo.
«Американо-южнокорейские учения и военный контингент США в Южной Корее играют важную роль для безопасности в Восточной Азии», — заявил глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее намерены прояснить заявление Трампа о возможном прекращении учений.
Американский президент после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова до тех пор, пока переговоры идут в правильном направлении.