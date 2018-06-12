СМИ: В Сеуле намерены прояснить заявление Трампа об учениях с Южной Кореей

В Сеуле намерены прояснить заявление Дональда Трампа о возможном прекращении совместных учений с Южной Кореей. Об этом пишет The New York Times.

Как сообщает издание, Министерство обороны Южной Кореи выпустило заявление, в котором говорится, что ведомство пытается выяснить намерения американского лидера.

Кроме того, представитель ВС США в Южной Корее подполковник Дженнифер Лаветт отметила, что американское командование не получало никаких новых указаний относительно учений, в частности тех, которые должны пройти этой осенью.

«Мы будем следовать имеющейся военной стратегии, пока не получим обновлённое руководство от Министерства обороны», — сообщила она.

Трамп после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что США прекратят военные учения в районе полуострова до тех пор, пока переговоры идут в правильном направлении.

Подробности — в материале RT.