Лавров заявил, что Россия изучит договорённости США и КНДР

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Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Россия при изучении достигнутых на саммите КНДР и США договорённостей особое внимание уделит терминологии.
Лавров заявил, что Россия изучит договорённости США и КНДР

    «Мы высказали своё позитивное отношение к состоявшемуся в Сингапуре саммиту. Сам факт прямого контакта между лидерами Соединённых Штатов и Северной Кореи заслуживает поддержки», — отметил он, отвечая на вопрос RT.

    Министр напомнил, что российско-китайская «дорожная карта» «предполагала на первом этапе отказ от воинственной риторики и провоцирующих действий с обеих сторон, а на втором этапе — установление прямого контакта и начало обсуждения всех проблем, которые существуют».

    «Судя по всему, движение между Вашингтоном и Пхеньяном идёт именно в этом направлении. Безусловно, дальнейшему наращиванию правильного темпа будет способствовать объявление президента Трампа о том, что на данном этапе нет нужды в проведении очередных американо-южнокорейских учений», — добавил Лавров.

    По его словам, подписанный по итогам саммита США и КНДР документ «носит явно рамочный характер».

    «И чтобы согласовать детали, тем более детали, относящиеся к сложнейшей проблеме, связанной с ядерным потенциалом, потребуется, конечно, очень много времени. Я надеюсь, что у переговорщиков хватит терпения на это… Когда мы будем изучать достигнутые договорённости, а это ещё предстоит сделать, нужно будет особое внимание уделить терминам и что стоит за каждым из терминов», — подчеркнул он.

    Ранее в Кремле, комментируя прошедший саммит США и Северной Кореи, отметили, что встреча глав двух государств способствует разрядке напряжённости.

    12 июня в Сингапуре состоялись переговоры американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына, по итогам которых был подписан документ.

    RT вёл прямую трансляцию.

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