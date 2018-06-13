Песков: встреча Трампа и Ким Чен Ына способствует разрядке напряжённости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедший 12 июня в Сингапуре саммит КНДР — США.

«Сам по себе факт, что такая встреча состоялась и прямой, непосредственный диалог был начат, можно только приветствовать», — сказал Песков.

Он отметил, что такие встречи способствуют разрядке напряжённости на полуострове.

«Безусловно, подобные встречи, какими бы ни были их результаты, способствуют разрядке напряжённости на полуострове, отодвигают ситуацию от критической точки, в которой она находилась буквально ещё несколько месяцев назад. Это тоже не может не вызывать удовлетворения», — добавил пресс-секретарь.

12 июня в Сингапуре прошла встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам первого в истории саммита КНДР — США был подписан документ.