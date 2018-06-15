В МИД России призвали к пересмотру режима санкций СБ ООН в отношении КНДР
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«Одним из важнейших компонентов нормализации в регионе может и должна стать модификация санкционного режима Совета безопасности ООН в отношении КНДР. Тем более что в соответствующих санкционных резолюциях неоднократно подтверждалась готовность Совета к такого рода адаптации с учётом динамики ситуации. Динамика налицо», — сказала она в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Китай договорились о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.