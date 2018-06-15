В МИД России призвали к пересмотру режима санкций СБ ООН в отношении КНДР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что важнейшим компонентом нормализации обстановки на Корейском полуострове должна стать модификация санкционного режима Совета безопасности ООН против КНДР.

«Одним из важнейших компонентов нормализации в регионе может и должна стать модификация санкционного режима Совета безопасности ООН в отношении КНДР. Тем более что в соответствующих санкционных резолюциях неоднократно подтверждалась готовность Совета к такого рода адаптации с учётом динамики ситуации. Динамика налицо», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Китай договорились о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.