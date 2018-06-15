США и КНР договорились о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова
«Благодарю председателя КНР Си Цзиньпина за то, что принял меня. США и Китай привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлению продолжительного и стабильного мира в регионе», — написал Помпео в Twitter.
Ранее Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на «существенное» ядерное разоружение КНДР до конца президентского срока Дональда Трампа.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам его переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре был достигнут «большой прогресс» в вопросе денуклеаризации Северной Кореи.