Трамп заявил о достижении «большого прогресса» по вопросу денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам его переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре был достигнут «большой прогресс» в вопросе денуклеаризации Северной Кореи. Об этом он написал в своём Twitter.

«Возвращаюсь домой из Сингапура после действительно великолепного визита. Был достигнут большой прогресс в деле денуклеаризации Северной Кореи», — написал американский президент.

Он отметил, что КНДР освободила некоторых американских заключённых. Кроме того, Трамп подчеркнул, что происходит закрытие ядерных полигонов «без выстрелов».

«Отлично поладили с Ким Чен Ыном, который хочет видеть замечательные вещи в своей стране. Как я уже говорил сегодня: любой может вести войну, но только самые смелые способны установить мир!» — написал американский лидер.

...Got along great with Kim Jong-un who wants to see wonderful things for his country. As I said earlier today: Anyone can make war, but only the most courageous can make peace! #SingaporeSummit — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июня 2018 г.

Ранее Трамп заявил, что он и Ким Чен Ын доверяют друг другу.