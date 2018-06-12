Трамп заявил, что он и Ким Чен Ын доверяют друг другу

Американский президент Дональд Трамп в интервью ABC заявил, что он верит северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, но не исключил, что через год всё может измениться.

«Я верю ему. Могу ли я прийти к вам через год, и вы будете брать у меня интервью, и я скажу, что совершил ошибку? Это всегда возможно», — сказал Трамп.

Он добавил, что многое может измениться.

Глава США также выразил мнение, что Ким Чен Ын тоже доверяет ему.

«Он сказал, что никакой другой президент не смог бы сделать этого. Я думаю, он верит мне, а я — ему», — заключил Трамп.

Ранее Трамп рассказал, когда, по его мнению, начнётся процесс денуклеаризации КНДР.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.