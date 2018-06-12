Трамп рассказал, когда может начаться процесс денуклеаризации КНДР
- Reuters
Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Думаю, что теперь мы начнём процесс денуклеаризации в Северной Корее, и думаю, что он (глава КНДР Ким Чен Ын. — RT) вернётся к себе и начнёт его практически сразу», — сказал Трамп.
Он считает, что данный процесс «пойдёт быстро».
Ранее Трамп заявил о готовности открыть новую главу в истории КНДР и США.
12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.
Эксперт по ракетно-ядерному нераспространению Владимир Хрусталёв в беседе с НСН прокомментировал итоги переговоров президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в том числе декларацию о денуклеаризации.