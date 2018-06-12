Эксперты оценили итоги переговоров лидеров США и КНДР

Эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталёв в беседе с НСН прокомментировал итоги переговоров президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в том числе декларацию о денуклеаризации.

«В декларации отсутствует ранее озвученное требование о полной, быстрой и необратимой, проверяемой денуклеаризации КНДР. В конечном счёте Пхеньян добился определённых успехов», — заявил Хрусталёв.

По его словам, в настоящее время Северная Корея готова говорить о контроле над вооружениями, но не полном, безоговорочном, мгновенном и одностороннем.

Со своей стороны, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что можно выделить несколько аспектов.

В частности, предположил эксперт, Вашингтон пока отказался от силового решения проблемы в обозримом будущем, решив встать на путь дипломатических переговоров.

«Можно выделить и внутриполитические аспекты сингапурского соглашения. Сейчас в США очень остро стоит вопрос о промежуточных выборах, на кону итог выборов в конгресс. Если республиканцы потеряют одну или две палаты конгресса, то президентство Трампа будет окончено», — полагает Васильев.

Ранее сообщалось, что США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.