США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия

США предоставят гарантии безопасности Северной Корее, руководство КНДР привержено денуклеаризации. Об этом говорится в совместном документе, который подписали лидеры государств.

«Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил твёрдую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в документе.

Photographs of the document signed by Trump and Kim indicate the leaders agreed to "work toward complete denuclearization of the Korean Peninsula" https://t.co/IY9oUHMDoQpic.twitter.com/HimEW4pdQ3 — CNN Breaking News (@cnnbrk) 12 июня 2018 г.

В документе указывается, что стороны провели подробный обмен мнениями относительно вопросов, которые связаны с установлением новых отношений между США и Северной Кореей, а также с созданием продолжительного мирного режима на Корейском полуострове.

Ранее в Сингапуре завершился саммит США и КНДР, по итогам которого главы стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ.