Президент США Дональд Трамп заявил о готовности открыть новую главу в истории КНДР и США.

«Это первая встреча лидеров США и Северной Кореи, и это доказывает, что изменения возможны. Встреча была искренней, прямолинейной и плодотворной. И мы готовы открыть новую главу в нашей истории», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита КНДР — США.

12 июня саммит США и КНДР завершился в Сингапуре. Американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по его итогам.

RT ведёт прямую трансляцию конференции.