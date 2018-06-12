В Совфеде оценили состоявшуюся в Сингапуре встречу Трампа и Ким Чен Ына

Сенатор Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT итоги саммита США и КНДР, который состоялся в Сингапуре.

«Первая встреча носила ознакомительный характер. Самое главное, чтобы после этого саммита и подписания необходимых соглашений американцы выполняли взятые на себя гарантийные обязательства. Вся проблема заключается в том, что весь мир знает — в США один президент может подписать соглашение, а второй его дезавуировать. Так произошло с северокорейской сделкой в 1994 году, точно так же Буш вышел в одностороннем порядке из договора по ПРО, а Трамп — из соглашения по климату и из иранской ядерной сделки. Поэтому гарантии, что денуклеаризация КНДР дойдёт до конца, не совсем значительные», — отметил Морозов.

При этом сенатор добавил, что позитивно оценивает факт встречи двух лидеров в Сингапуре.

«Сегодня опасность ядерного конфликта всё-таки сыграла доминирующую роль в том, чтобы эти два руководителя сели за стол переговоров и договорились о продолжении этой темы», — заключил Морозов.

12 июня саммит США и КНДР завершился в Сингапуре. Американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита.