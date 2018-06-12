Эксперт оценил первые итоги саммита США и КНДР

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов прокомментировал в беседе с RT итоги саммита США и КНДР, который состоялся в Сингапуре.

«Чётко понятно, что стороны всё-таки поговорили, а это очень важно, потому что они не стали мериться красными кнопками и разговор не свёлся к фразе: «Сдавайся — сам сдавайся». Трамп не ушёл посреди процесса, хотя обещал так сделать, если ему что-то не понравится. Судя по фотографиям, когда оба улыбаются — это как азарт после хорошего боксёрского спарринга. У меня было ощущение, что Трампу было реально интересно проверить на Ким Чен Ыне как на сложном партнёре свои способности в переговорах. Для него это был личный вызов. До определённого времени речь шла о мате в один ход. То, что саммит в Сингапуре будет только первым шагом, а не моментом подписания Пхеньяном безоговорочной капитуляции, зазвучало только в начале июня, после чего пошли разговоры о том, что ядерная тема сложна и займёт больше времени, чем один саммит», — отметил Асмолов.

По словам эксперта, несмотря на то, что США продолжают говорить о полном ядерном разоружении КНДР, «речь идёт о сдвиге в сторону большего прагматизма».

«Это первый шаг, притирка. Важно то, как Трамп сможет «продать» итоги мероприятия общественному мнению США», — заключил Асмолов.

12 июня саммит США и КНДР завершился в Сингапуре. Американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита.