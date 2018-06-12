Эксперт оценил первые итоги саммита США и КНДР

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов прокомментировал в беседе с RT итоги саммита США и КНДР, который состоялся в Сингапуре.

«Чётко понятно, что стороны всё-таки поговорили, а это очень важно, потому что они не стали мериться красными кнопками и разговор не свёлся к фразе: «Сдавайся — сам сдавайся». Трамп не ушёл посреди процесса, хотя обещал так сделать, если ему что-то не понравится. Судя по фотографиям, когда оба улыбаются — это как азарт после хорошего боксёрского спарринга. У меня было ощущение, что Трампу было реально интересно проверить на Ким Чен Ыне как на сложном партнёре свои способности в переговорах. Для него это был личный вызов. До определённого времени речь шла о мате в один ход. То, что саммит в Сингапуре будет только первым шагом, а не моментом подписания Пхеньяном безоговорочной капитуляции, зазвучало только в начале июня, после чего пошли разговоры о том, что ядерная тема сложна и займёт больше времени, чем один саммит», — отметил Асмолов.

По словам эксперта, несмотря на то, что США продолжают говорить о полном ядерном разоружении КНДР, «речь идёт о сдвиге в сторону большего прагматизма».

«Это первый шаг, притирка. Важно то, как Трамп сможет «продать» итоги мероприятия общественному мнению США», — заключил Асмолов.

12 июня саммит США и КНДР завершился в Сингапуре. Американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия Внешняя политика США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ: «Национал-большевистская партия», «ВЕК РА» (Ведической Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении, «Рада земли Кубанской Духовно-Родовой Державы Русь», Асгардская Славянская Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Славянская Община Капища Веды Перуна Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Мужская Духовная Семинария Духовное Учреждение профессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов-Инглингов, «Нурджулар», Ахтубинское народное движение «К Богодержавию», е «Таблиги Джамаат», Свидетели Иеговы «Таганрог», Рязанская городская общественная патриотическая организация «Русское национальное единство», «Национал-социалистическое общество» («НСО», «НС»), «Джамаат мувахидов», «Объединённый Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая», «Союз славян», «Ат-Такфир Валь-Хиджра», «Пит Буль» (Pit Bull), «Национал-социалистическая рабочая партия России» (НСРПР), «Славянский союз», «Формат-18», «Благородный Орден Дьявола», «Армия воли народа», «Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца», «Духовно-Родовая Держава Русь», татарстанское региональное отделение общероссийского патриотического движения «Русское национальное единство», религиозная группа Соколова О.В., Русских В.В. и Петина А.Г., исповедующая, культивирующая и распространяющая идеи доктрины «Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов», межрегиональное объединение «Русский общенациональный союз», межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», международное объединение «Кровь и Честь» (Blood and Honour/Combat18, B&H, BandH), общественное объединение (движение) «Омская организация общественного политического движения «Русское национальное единство», «Северное Братство», «Клуб Болельщиков Футбольного Клуба «Динамо-Киров», «Файзрахманисты», «Мусульманская религиозная организация п. Боровский Тюменского района Тюменской области», община Коренного Русского народа Щёлковского района Московской области, «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО), «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Тризуб им. Степана Бандеры», «Братство», Свидетели Иеговы г. Самары, «Белый Крест», Misanthropic division («Мизантропик дивижн»), религиозное объединение последователей инглиизма в Ставропольском крае, «Народная Социальная Инициатива» («Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Свидетели Иеговы г. Абинска, TulaSkins, «Этнополитическое объединение «Русские», Свидетели Иеговы г. Старый Оскол, Свидетели Иеговы г. Белгорода, «Русское национальное объединение «Атака», «Мечеть Мирмамеда», Свидетелей Иеговы г. Элиста, община Коренного Русского народа г. Астрахани Астраханской области, Свидетели Иеговы «Орёл», «ВОЛЯ», «Меджлис крымско-татарского народа», Свидетели Иеговы в г. Биробиджане, «Рубеж Севера», «ТОЙС» (T.O.Y.S, The Opposition Young Supporters), «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России».

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить