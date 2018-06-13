США рассчитывают на «существенное» разоружение КНДР за 2,5 года

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на «существенное» ядерное разоружение КНДР до конца президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

Таким образом, речь идёт примерно о двух с половиной годах.

По словам Помпео, США возобновят совместные учения с Южной Кореей, если КНДР прекратит вести переговоры по ядерной программе в духе доброй воли.

«Я уверен в том, что они понимают, что там будет тщательная верификация», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре.