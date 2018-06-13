США рассчитывают на «существенное» разоружение КНДР за 2,5 года
- Reuters
Таким образом, речь идёт примерно о двух с половиной годах.
По словам Помпео, США возобновят совместные учения с Южной Кореей, если КНДР прекратит вести переговоры по ядерной программе в духе доброй воли.
«Я уверен в том, что они понимают, что там будет тщательная верификация», — добавил он.
Ранее Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет.
Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре.