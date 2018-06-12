В Совфеде прокомментировали договорённости КНДР и США по денуклеаризации

Глава комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал договорённости КНДР и США по денуклеаризации.

Как отметил сенатор, говорить о полной денуклеаризации Северной Кореи не приходится, но и в клуб ядерных держав Пхеньян никто не примет.

«В этот клуб не приняты Израиль и Пакистан. Наличие ядерного оружия — это гарантия, которая даёт этим странам спокойно существовать и надеяться, что любую агрессию они смогут предотвратить. Это будет приниматься во внимание на переговорах с КНДР», — сказал Джабаров.

По его словам, развитие отношений будет зависеть от того, насколько все стороны захотят сотрудничать.

Прежде всего, считает сенатор, должно произойти сближение КНДР с Южной Кореей, должны быть налажены контакты на гуманитарном и экономическом уровнях.

Джабаров также выразил уверенность, что проблему Корейского полуострова и мира на нём без КНР, России, Японии и Южной Кореи американцы решить не смогут.

Ранее сообщалось, что США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ФАН рассказал о роли России в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.