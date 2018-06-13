Эксперт оценил прогресс в отношениях США и КНДР

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.

«После саммита можно говорить о прогрессе, но не думаю, что об успехе или решении проблемы. Это скорее хорошая мина при плохой игре, потому что корейцы ведь не идут на полное ядерное разоружение», — сказал он.

По оценке эксперта, вряд ли КНДР пойдёт на дальнейшие уступки, как и Соединённые Штаты, и единственное, что может получить американский президент Дональд Трамп из этих переговоров, — повышение своего политического рейтинга в преддверии выборов в конгресс.

«После ноября всё встанет на свои прежние рельсы и начнётся ухудшение», — прогнозирует Блохин.

Он добавил, что главной геополитической угрозой для США является растущий Китай.

Ранее старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ, специалист по Северной и Южной Корее Ирина Ланцова в беседе с ФАН прокомментировала итоги саммита США и КНДР.