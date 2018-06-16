Японские власти допускают создание международного фонда денуклеаризации КНДР
«Можно создать структуру, которая бы занималась вопросами отказа Северной Кореи от ядерного оружия», — приводит его слова ТАСС.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил, что остаётся привержен денуклеаризации Корейского полуострова и надеется на поэтапный процесс решения этой проблемы.
Также глава комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал договорённости КНДР и США по денуклеаризации.