Ким Чен Ын подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын подтвердил, что остаётся привержен денуклеаризации Корейского полуострова, а также надеется на поэтапный процесс решения этой проблемы.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в КНДР заявил, что вопрос снятия ограничительных мер с Северной Кореи должен быть поэтапным, при этом «за один присест» обеспечить полную денуклеаризацию Корейского полуострова также не получится.

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