Ким Чен Ын подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова

Северокорейский лидер Ким Чен Ын подтвердил, что остаётся привержен денуклеаризации Корейского полуострова, а также надеется на поэтапный процесс решения этой проблемы.

Об этом сообщает «Рёнхап». N. K leader Kim stresses he is committed to denuclearization of Korean Peninsula https://t.co/fOusnxdJZM — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 31 мая 2018 г. Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в КНДР заявил, что вопрос снятия ограничительных мер с Северной Кореи должен быть поэтапным, при этом «за один присест» обеспечить полную денуклеаризацию Корейского полуострова также не получится.