Лавров рассказал о невозможности денуклеаризации КНДР «за один присест»

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Вопрос снятия ограничительных мер с Северной Кореи должен быть поэтапным, при этом «за один присест» обеспечить полную денуклеаризацию Корейского полуострова также не получится, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом он рассказал журналистам по итогам встречи с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

«Что касается вопроса о санкциях, это абсолютно очевидно, что, начиная весь разговор о решении ядерной проблемы Корейского полуострова, мы исходим из того, что оно не может быть полным, пока санкции не будут отменены. Как к этому двигаться, это уже вопрос искусства переговорщиков. Но за один присест этого не сделать», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что Россия не считает себя вправе вмешиваться в диалог КНДР и США.

Главы МИД России и КНДР провели встречу в Пхеньяне.

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