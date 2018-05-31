Лавров рассказал о невозможности денуклеаризации КНДР «за один присест»
Об этом он рассказал журналистам по итогам встречи с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.
«Что касается вопроса о санкциях, это абсолютно очевидно, что, начиная весь разговор о решении ядерной проблемы Корейского полуострова, мы исходим из того, что оно не может быть полным, пока санкции не будут отменены. Как к этому двигаться, это уже вопрос искусства переговорщиков. Но за один присест этого не сделать», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Лавров заявил, что Россия не считает себя вправе вмешиваться в диалог КНДР и США.
Главы МИД России и КНДР провели встречу в Пхеньяне.