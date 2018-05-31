Помпео обсудил с представителем КНДР предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем для обсуждения предстоящего саммита лидеров двух стран.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что Ким Ён Чхоль стал самым высокопоставленным чиновником КНДР, посетившим США с 2000 года. Оба политика встретились провели встречу в Манхэттене, подчёркивает агентство.

Ранее стало известно, что Помпео проводит встречу с высокопоставленным представителем КНДР.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.