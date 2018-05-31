Помпео обсудил с представителем КНДР предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына
Об этом сообщает «Рёнхап».
Отмечается, что Ким Ён Чхоль стал самым высокопоставленным чиновником КНДР, посетившим США с 2000 года. Оба политика встретились провели встречу в Манхэттене, подчёркивает агентство.
Ранее стало известно, что Помпео проводит встречу с высокопоставленным представителем КНДР.
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.