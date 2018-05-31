Лавров заявил, что Россия не считает себя вправе вмешиваться в диалог КНДР и США

Россия будет готова выступать за конкретные договорённости по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, однако не считает себя вправе вмешиваться в переговорный процесс между КНДР и США, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

«Я уверен, что северокорейская сторона знает историю последних лет и будет определять свою позицию с учётом всех факторов. Я не считаю корректным интересоваться конкретными размышлениями, конкретными формулировками их позиции, с которой КНДР выходит на переговоры с США. Сейчас идут подготовительные консультации экспертов, и мы не считаем себя вправе каким-либо образом вмешиваться в этот процесс», — цитирует Лаврова РИА Новости.

По его словам, какие гарантии будут «сочтены достаточными, это, конечно же, решать руководству Северной Кореи».

Ранее Лавров заявил о невозможности полного решения ядерного вопроса КНДР при санкциях.