МИД Японии: США предъявили КНДР требования по 47 пунктам для полной денуклеаризации

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США в рамках договора с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова предъявили требования по 47 пунктам. Об этом заявил глава японского МИД Таро Коно в интервью телеканалу NHK.

«Северной Корее...были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут. Думаю, что там это понимают», — цитирует министра ТАСС.

Ранее Таро Коно заявил, что в настоящее время японские власти не рассматривают возможность диалога между Токио и КНДР на высоком уровне. 

Эксперт в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил обещание США снять санкции с КНДР после полной денуклеаризации.

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