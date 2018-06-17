МИД Японии: США предъявили КНДР требования по 47 пунктам для полной денуклеаризации

США в рамках договора с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова предъявили требования по 47 пунктам. Об этом заявил глава японского МИД Таро Коно в интервью телеканалу NHK.

«Северной Корее...были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут. Думаю, что там это понимают», — цитирует министра ТАСС.

Ранее Таро Коно заявил, что в настоящее время японские власти не рассматривают возможность диалога между Токио и КНДР на высоком уровне.

Эксперт в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил обещание США снять санкции с КНДР после полной денуклеаризации.