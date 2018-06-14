Эксперт оценил обещание США снять санкции с КНДР после полной денуклеаризации

Кандидат исторических наук, доцент кафедры политических исследований России и постсоветского пространства Института политики, права и социального развития МГГУ имени М.А. Шолохова Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил обещание США снять санкции с КНДР после полной денуклеаризации.

«Действия США, в том числе когда они давали гарантии в соглашении с Ираном и потом в одностороннем порядке от них отказывались, а также намёки на то, что в КНДР повторится ливийский сценарий, свидетельствуют о том, что доверять им нерационально. В Северной Корее это понимают», — заявил эксперт.

По его словам, для самого Вашингтона в данной ситуации будет выгоден результат, ему нужна полная ликвидация ракетно-ядерного комплекса Северной Кореи, уничтожение всего ядерного потенциала.

Что касается Пхеньяна, то с его точки зрения нет никакого резона доверять США в принципе, считает Шаповалов.

«Если вести речь о тех или иных договорённостях, то, очевидно, они должны исходить из формулы «шаг за шагом», и каждое действие северокорейского руководства по денуклеаризации полуострова должно сопровождаться адекватной уступкой со стороны США», — отметил он.

Эксперт добавил, что уступки должны быть юридически оформлены в соответствующих соглашениях, где чётко обозначат сроки, время, место и необходимые результаты. Вместе с тем, пояснил Шаповалов, даже такие договоры могут быть расторгнуты в любой момент, о чём свидетельствует пример Ирана.

Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.