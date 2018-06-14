Глава МИД Японии прокомментировал возможность диалога с КНДР на высоком уровне

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что в настоящее время японские власти не рассматривают возможность диалога между Токио и КНДР на высоком уровне. Об этом он сказал на пресс-конференции в Сеуле.

По его словам, позиция Японии заключается в том, что нормализация отношений с Северной Кореей и оказание экономической помощи возможны после комплексного решения ядерной и ракетной проблемы, а также проблемы насильно удерживаемых в КНДР японцев.

Он добавил, что контакты между Токио и Пхеньяном идут по разным каналам. Министр подчеркнул, что диалог премьер-министра Японии Синдзо Абэ с Северной Кореей не является «самоцелью».

«Саммит должен быть направлен на решение проблем. Сейчас, в настоящий момент, мы не рассматриваем непосредственный диалог на высоком уровне между Японией и Северной Кореей», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщали, что в качестве площадки для встречи Абэ и Ким Чен Ына рассматривается Владивосток.