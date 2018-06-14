СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с премьером Японии
Отмечается, что об этом северокорейский лидер сказал в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.
«Существует возможность для его (Ким Чен Ына. — RT) встречи с премьер-министром Синдзо Абэ, он открыт», — рассказал источник.
Агентство подчёркивает, что лидер КНДР не исключил возможность проведения переговоров по саммиту Япония — КНДР.
Ранее сообщалось, что глва МИД Японии и КНДР Таро Коно и Ли Ён Хо могут провести переговоры в начале августа.