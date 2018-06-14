СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с премьером Японии

Лидер КНДР Ким Чен ЫН заявил, что он «открыт» для встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии.

Отмечается, что об этом северокорейский лидер сказал в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

«Существует возможность для его (Ким Чен Ына. — RT) встречи с премьер-министром Синдзо Абэ, он открыт», — рассказал источник.

Агентство подчёркивает, что лидер КНДР не исключил возможность проведения переговоров по саммиту Япония — КНДР.

Ранее сообщалось, что глва МИД Японии и КНДР Таро Коно и Ли Ён Хо могут провести переговоры в начале августа.