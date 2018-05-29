СМИ: Главы МИД Японии и КНДР могут встретиться в августе

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно и глава МИД КНДР Ли Ён Хо могут провести переговоры в начале августа.
СМИ: Главы МИД Японии и КНДР могут встретиться в августе
  • Министр иностранных дел Японии Таро Коно (слева) и глава МИД КНДР Ли Ён Хо. © Reuters

Об этом сообщает «Киодо» со ссылкой на источники в японском правительстве.

Отмечается, что встреча может состояться в том случае, если будет достигнут определённый прогресс по ядерной и ракетной программам КНДР в ближайшее время.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что встреча с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре состоится, как и предполагалось.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.

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