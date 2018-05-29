Трамп сообщил о проведении работ по подготовке саммита США и КНДР

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Белый дом собрал группу дипломатов для работы с северокорейской стороной по предстоящему саммиту США и КНДР, в настоящее время вопросы встречи обсуждаются, заявил американский президент Дональд Трамп.
Трамп сообщил о проведении работ по подготовке саммита США и КНДР
  • © Jung Yeon-je
  • AFP

«Мы собрали отличную команду для наших переговоров с Северной Кореей. В настоящее время проводятся встречи по саммиту и многое другое. Заместитель председателя КНДР Ким Ён Чхоль направляется в Нью-Йорк. Твёрдый ответ на моё письмо, благодарю!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Ён Чхоль прибыл в Пекин для дальнейшего отправления в Нью-Йорк, где будет обсуждаться возможный саммит Северной Кореи и США.

Также Трамп заявил, что рассчитывает на то, что встреча с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре состоится, как и предполагалось.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.

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