Трамп сообщил о проведении работ по подготовке саммита США и КНДР

Белый дом собрал группу дипломатов для работы с северокорейской стороной по предстоящему саммиту США и КНДР, в настоящее время вопросы встречи обсуждаются, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы собрали отличную команду для наших переговоров с Северной Кореей. В настоящее время проводятся встречи по саммиту и многое другое. Заместитель председателя КНДР Ким Ён Чхоль направляется в Нью-Йорк. Твёрдый ответ на моё письмо, благодарю!» — написал Трамп в Twitter.

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2018 г.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Ён Чхоль прибыл в Пекин для дальнейшего отправления в Нью-Йорк, где будет обсуждаться возможный саммит Северной Кореи и США.

Также Трамп заявил, что рассчитывает на то, что встреча с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре состоится, как и предполагалось.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.