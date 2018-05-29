СМИ: Представитель КНДР прибыл в Пекин для дальнейшего отправления в США

Заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль прибыл в Пекин для дальнейшего отправления в Нью-Йорк, где будет обсуждаться возможный саммит Северной Кореи и США.

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на источники.

(LEAD) Senior N.K. official arrives in Beijing en route to U.S. for summit preparations https://t.co/WXIZ6OY1Vv — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 29 мая 2018 г.

Ранее СМИ сообщали, что высокопоставленные чиновники США и Северной Кореи встретятся в Сингапуре во вторник, 29 мая.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что встреча с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре состоится, как и предполагалось.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.