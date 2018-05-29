СМИ: Высокопоставленные чиновники США и Северной Кореи встретятся в Сингапуре 29 мая

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Высокопоставленные чиновники США и Северной Кореи встретятся в Сингапуре во вторник, 29 мая. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Отмечается, что в связи с возможностью проведения встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына стороны намерены обсудить вопросы безопасности и протокола.

По данным агентства, делегацию из КНДР возглавляет заместитель председателя Госсовета страны Ким Чхан Сон, американскую сторону представляет заместитель начальника оперативного штаба Джо Хагин.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает, что встреча с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре состоится, как и предполагалось.

Северокорейский лидер во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином также подтвердил своё «твёрдое намерение» встретиться с Трампом.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.

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