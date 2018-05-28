СМИ: Делегация КНДР направляется в Сингапур для обсуждения предстоящего саммита с США

Высокопоставленный северокорейский чиновник прибыл в Пекин, предположительно, по дороге в Сингапур для подготовительной встречи с представителями США. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, зампредседателя Госсовета Северной Кореи Ким Чхан Сон намерен обсудить связанные с организацией встречи главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа вопросы, в том числе безопасность.

Источник добавил, что делегации США и КНДР могут встретиться во вторник, 29 мая.

Ранее сообщалось, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин может посетить Сингапур во время встречи Ким Чен Ына и Трампа.