СМИ: Делегация КНДР направляется в Сингапур для обсуждения предстоящего саммита с США
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По их словам, зампредседателя Госсовета Северной Кореи Ким Чхан Сон намерен обсудить связанные с организацией встречи главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа вопросы, в том числе безопасность.
Источник добавил, что делегации США и КНДР могут встретиться во вторник, 29 мая.
Ранее сообщалось, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин может посетить Сингапур во время встречи Ким Чен Ына и Трампа.