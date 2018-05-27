СМИ: Делегация США прибыла в КНДР для подготовки к саммиту

Американская делегация прибыла в Северную Корею для подготовки к саммиту США — КНДР, в котором ожидается участие лидеров двух стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Reuters

Делегацию возглавляет бывший посол США в Южной Корее и экс-представитель США по КНДР Сон Ким. Также американскую сторону представляют член Совета национальной безопасности по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер. Отмечается, что Шрайвер ранее сопровождал госсекретаря США Майка Помпео во время его визита в Пхеньян. По данным газеты, Сон Ким перешёл границу между Южной и Северной Кореей, чтобы встретиться с замглавой МИД КНДР Чхве Сон Хи. Издание утверждает, что встречи пройдут 28 и 29 мая. Ранее Ким Чен Ын сообщил о планах встретиться с Трампом.