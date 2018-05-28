Трамп подтвердил прибытие американской делегации в КНДР

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская делегация прибыла в КНДР. Об этом он написал в своём Twitter.

«Наша команда Соединённых Штатов прибыла в Северную Корею, чтобы договориться о встрече на высшем уровне между Ким Чен Ыном и мной», — написал он.

Также Трамп заявил, что искренне верит, что КНДР обладает «прекрасным потенциалом», чтобы стать великой экономической и финансовой державой. 

«Ким Чен Ын согласен со мной по этому поводу. Это произойдёт!» — написал он.

Ранее сообщалось, что делегация из США проводит переговоры с представителями КНДР в Пханмунджоме. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить