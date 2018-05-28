Трамп подтвердил прибытие американской делегации в КНДР

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская делегация прибыла в КНДР. Об этом он написал в своём Twitter.

«Наша команда Соединённых Штатов прибыла в Северную Корею, чтобы договориться о встрече на высшем уровне между Ким Чен Ыном и мной», — написал он.

Также Трамп заявил, что искренне верит, что КНДР обладает «прекрасным потенциалом», чтобы стать великой экономической и финансовой державой.

«Ким Чен Ын согласен со мной по этому поводу. Это произойдёт!» — написал он.

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что делегация из США проводит переговоры с представителями КНДР в Пханмунджоме.