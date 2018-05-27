Делегация из США проводит переговоры с представителями КНДР в Пханмунджоме

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Американская делегация встречается с представителями КНДР в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне в рамках подготовки саммита лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
Делегация из США проводит переговоры с представителями КНДР в Пханмунджоме
  • Reuters
  • © Kim Hong-Ji

«Делегация из США сейчас ведёт переговоры с официальными лицами из Северной Кореи в Пханмунджоме. Мы продолжаем подготовку встречи между президентом (Трампом) и лидером КНДР Ким Чен Ыном», — приводит её слова CNBC.

Ранее СМИ сообщили, что американская делегация прибыла в Северную Корею для подготовки к саммиту США — КНДР. 

Также сообщалось, что Ким Чен Ын подтвердил своё «твёрдое намерение» встретиться с Трампом.

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