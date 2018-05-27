Делегация из США проводит переговоры с представителями КНДР в Пханмунджоме
- Reuters
- © Kim Hong-Ji
«Делегация из США сейчас ведёт переговоры с официальными лицами из Северной Кореи в Пханмунджоме. Мы продолжаем подготовку встречи между президентом (Трампом) и лидером КНДР Ким Чен Ыном», — приводит её слова CNBC.
Ранее СМИ сообщили, что американская делегация прибыла в Северную Корею для подготовки к саммиту США — КНДР.
Также сообщалось, что Ким Чен Ын подтвердил своё «твёрдое намерение» встретиться с Трампом.