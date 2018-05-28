СМИ сообщили о решении США отложить введение новых санкций против КНДР

Соединённые Штаты приняли решение отложить на неопределённое время введение новых санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, данное решение было принято на фоне прогресса в подготовке предполагаемой встречи между американским президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По данным издания, Белый дом планировал объявить о введении новых ограничительных мер в отношении КНДР во вторник, 29 мая.

Ранее СМИ сообщили, что власти США могут усилить санкции против Северной Кореи в начале следующей недели.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в ходе беседы с НСН оценил возможность отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына.