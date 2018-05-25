В Госдуме прокомментировали возможное усиление санкций США против КНДР

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT прокомментировал сообщения о том, что власти США могут усилить санкции против Северной Кореи. Информация об этом появилась в СМИ после того, как КНДР полностью демонтировала ядерный полигон в Пхунгери.

«Дональду Трампу после всех его заявлений необходима маленькая победоносная война. Наиболее удачные для этого те государства, которые не обладают серьёзным человеческим и экономическим потенциалом… Северная Корея — удобный вариант, чтобы продемонстрировать мощь американской военной машины, поскольку у каждого президента США должна быть в биографии своя поверженная страна, чтобы продолжать «держать в страхе» весь мир», — сказал он.

По словам Шерина, в нынешней политической ситуации договорённости с США не имеют никакой ценности, поскольку американская сторона на примере Ирана дала понять, что готова в любой момент выходить из сделок в одностороннем порядке. Отказ Трампа от проведения саммита в Сингапуре также достаточно показательный, отметил депутат.

«Есть только одна точка зрения — США. Не существует никаких международно-правовых оснований, общечеловеческих и моральных принципов. Они действуют исключительно в своих интересах», — заключил Шерин.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что власти США могут усилить санкции против Северной Кореи в начале следующей недели.

24 мая американский лидер Дональд Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.