Помпео обсудил с главой МИД Южной Кореи отмену саммита США и КНДР

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Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию вокруг отмены американо-северокорейского саммита. Об этом сообщает пресс-служба МИД Республики Корея.
Помпео обсудил с главой МИД Южной Кореи отмену саммита США и КНДР
  • Reuters

Как отмечается, в ходе беседы Помпео изложил позицию Вашингтона по этому вопросу, отметив при этом готовность возобновить диалог с Пхеньяном.

В свою очередь Кан Гён Хва выразила сожаление по поводу отмены саммита, который «сыграл бы важную роль в установлении прочного мира на Корейском полуострове». Кроме того, дипломат предложила продолжать сотрудничество Вашингтона и Сеула в поисках путей для начала диалога с КНДР.

Ранее замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван заявил, что Пхеньян по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном.

24 мая американский лидер Дональд Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

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