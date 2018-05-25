СМИ: США могут усилить санкции против КНДР на следующей неделе

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Власти США могут усилить санкции против Северной Кореи уже в начале следующей недели.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что новые санкции обсуждались 24 мая на заседании Совета национальной безопасности США. По словам источника речь шла о «десятках новых санкций».

24 мая президент США Дональд Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

СМИ сообщали, что Трамп отказался от встречи с лидером КНДР, опасаясь, что это может сделать раньше него сам Ким Чен Ын.

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