СМИ: Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном из-за боязни, что лидер КНДР сделает это раньше

Президент США Дональд Трамп отказался от встречи 12 июня в Сингапуре с лидером КНДР, опасаясь, что это может сделать раньше него сам Ким Чен Ын.

Об этом сообщает NBC, ссылаясь на несколько осведомлённых с ситуацией источников.

Сообщается, что Трампа отговорил от участия в саммите с КНДР помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, который являлся сторонником силового решения вопроса относительно ситуации в Северной Кореи.

Отмечается, что в свою очередь, экс-глава ЦРУ и ныне госсекретарь Майк Помпео, который ранее вёл переговоры с Ким Чен Ыном, был ошарашен отменой саммита двух стран и возложил за это ответственность на Болтона.

24 мая Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

В КНДР заявили, что по-прежнему настроены на переговоры с США.