СМИ: Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном из-за боязни, что лидер КНДР сделает это раньше
Об этом сообщает NBC, ссылаясь на несколько осведомлённых с ситуацией источников.
Сообщается, что Трампа отговорил от участия в саммите с КНДР помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, который являлся сторонником силового решения вопроса относительно ситуации в Северной Кореи.
Отмечается, что в свою очередь, экс-глава ЦРУ и ныне госсекретарь Майк Помпео, который ранее вёл переговоры с Ким Чен Ыном, был ошарашен отменой саммита двух стран и возложил за это ответственность на Болтона.
24 мая Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.
В КНДР заявили, что по-прежнему настроены на переговоры с США.