В КНДР назвали сигналом о добрых намерениях уничтожение новых ядерных шахт Пхунгери
- Ядерный полигон Пхунгери
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По его словам, кроме шахт, на территории полигона были взорваны бараки, посты охраны и наблюдательные пункты.
«Эти здания уже стояли пустыми, там не было никакого оборудования. Как сказали представители северокорейской стороны, это оборудование было уничтожено ещё до нашего приезда», — отметил он.
При этом Жданов подчеркнул, что эксперты на месте событий не присутствовали.
Ранее сообщалось, что в КНДР завершён демонтаж ядерного полигона.
МИД России приветствовал это решение Пхеньяна. В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал его очень любезным жестом.