В КНДР назвали сигналом о добрых намерениях уничтожение новых ядерных шахт Пхунгери

Власти КНДР согласились уничтожить новые шахты ядерного полигона Пхунгери, чтобы послать сигнал о добрых намерениях и приверженности денуклеаризации Корейского полуострова, рассказал корреспондент RT Игорь Жданов.

По его словам, кроме шахт, на территории полигона были взорваны бараки, посты охраны и наблюдательные пункты.

«Эти здания уже стояли пустыми, там не было никакого оборудования. Как сказали представители северокорейской стороны, это оборудование было уничтожено ещё до нашего приезда», — отметил он.

При этом Жданов подчеркнул, что эксперты на месте событий не присутствовали.

Ранее сообщалось, что в КНДР завершён демонтаж ядерного полигона.

МИД России приветствовал это решение Пхеньяна. В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал его очень любезным жестом.